Lüthi derrière ses deux compatriotes

Les trois pilotes suisses se tiennent en 0''154. La pole position est revenue à l'Italien Mattia Pasini (Kalex) en 1'33''300. Il a devancé de 0''08 la Suter de l'Allemand Marcel Schrotter et de 0''122 la KTM du Portugais Miguel Oliveira.

Leader du championnat avec 19 points d'avance sur Lüthi, Franco Morbidelli (Kalex) a établi le 5e chrono. L'Italien s'élancera donc de la deuxième ligne, son adversaire bernois étant relégué en quatrième ligne. Mais Lüthi est à l'aise sur le tracé de Phillip Island, où il comptre quatre podiums, dont deux victoires (2005/2016).

Aegerter a la rage au ventre après sa disqualification du GP de Saint-Marin, qu'il avait gagné. Il espère réussir un gros résultat dimanche (départ à 05h20). Quant à Raffin, il lutte pour son avenir dans le championnat, sa place n'étant pas assurée.

L'Espagnol Marc Marquez (Honda) s'est offert la pole position en MotoGP. Son rival au championnat, l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati), n'a pu faire mieux que 11e, à plus d'une seconde. L'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha) et le Français Johann Zarco (Yamaha Tech3) complètent la première ligne, à respectivement 0''333 et 0''358 du chrono de Marquez (1'28''386). (ats/nxp)