Lucien Favre, ce grand anxieux pétri d’audace

Douze matches officiels, dix victoires, deux nuls. Le Borussia Dortmund de Lucien Favre est statistiquement la meilleure équipe en Europe de ce début de saison – derrière la Juventus. Pour enjoliver encore les chiffres (37 buts inscrits, 9 reçus), il y a ce cocktail de jeunesse insolente et de joyeuse efficacité. Dernière démonstration en date: le 4-0 certes flatteur infligé mercredi soir à l’Atlético Madrid, qui n’avait jamais connu telle déroute depuis qu’il est dirigé par son mage Diego Simeone (2011). «J’aime beaucoup ce que vous faites», a en substance félicité l’Argentin.

«Je suis émerveillé par ce que Lulu fait. C’est d’autant plus impressionnant que cela marche partout et très vite, admire Daniel Jeandupeux, qui fut son entraîneur dans les années 1980, avec Toulouse et l’équipe de Suisse. Ce serait bien qu’il soit champion d’Allemagne, mais aussi, pourquoi pas, qu’il gagne la Coupe d’Europe.» On s’emballe tous pour le Borussia Dortmund de Lucien Favre. Et plus l’enthousiasme ambiant est vif, plus le technicien vaudois, 60 ans, va tout mettre en œuvre pour tempérer; refroidir; relativiser; prévenir; redouter, voire se plaindre. Parce que c’est Lulu. Parce que cela fait partie de la méthode.

«Un perfectionniste à l'extrême»

«Lucien est un perfectionniste à l’extrême, qui aspire toujours à faire mieux. Lorsqu’un joueur est très bon, il dira qu’il peut devenir encore plus fort, témoigne Christophe Payot, agent de l’entraîneur. Il est tellement exigeant avec lui-même qu’il peut l’être avec les autres. Le jour où il arrêtera de vouloir mieux, ce ne sera plus Lucien. S’il est aussi fort dans ce qu’il fait, c’est précisément parce qu’il n’est jamais satisfait.»

Et parce qu’il n’est jamais complètement content, le Vaudois donne parfois l’impression d’être malheureux avant l’heure. En public tout du moins, il affiche une tendance viscérale à atténuer les mérites de ses ouailles tout en exagérant les atouts adverses. «Ce sera très dur», a lâché l’ex-milieu de terrain dans les colonnes de la Westdeutsche Allgemeine Zeitung, en amont de la réception ce samedi du Hertha Berlin. «Mais il avait aussi dit ça avant l’Atlético», note le journaliste, qui semble déjà, dans l’euphorie ambiante, ne plus prendre au sérieux le côté alarmiste du patron.

«Il y a un mystère chez Lucien, observe Daniel Jeandupeux. Un paradoxe entre son côté grand prudent qui n’arrête pas de se poser des questions et la confiance que dégagent ses équipes. Il peut être un peu têtu, hésitant, chipoteur – mais quand on est suisse, on doit chipoter. Comme joueur, il était carrément borné, voire extrémiste quand il s’agissait d’avoir raison. Mais c’est aussi une qualité: il pense par lui-même.»

«Un génie incompris, parce qu'il comprend trop»

Et quand Lucien Favre pense, ça cause souvent du tracas à l’adversaire. «Qu’il sache comment utiliser ses joueurs, c’est une chose, reprend l’ex-sélectionneur national. Mais ce que Lulu a de rare, quasi unique, c’est la manière dont il les façonne et les fait progresser – même Balotelli a fait des efforts avec lui à Nice. Quand il lance Ter-Stegen dans les buts de Mönchengladbach à 17 ans, on peut y voir de l’audace. Mais c’est aussi l’œil du maquignon: il sent les talents. Et une fois qu’il en a détecté un, il ne s’occupe plus du reste. Il le développe, l’englobe dans son idée du collectif.»

Une idée qui, elle aussi, oscille entre nécessité de blinder ses arrières et désir de mettre le feu à l’avant. «Il aime dire que c’est lorsqu’on a le ballon qu’il faut commencer à défendre, explique Christophe Payot. C’est peut-être un peu prétentieux, mais je le vois comme un grand maître aux échecs, qui pige tout quinze coups à l’avance. C’est un génie qui, parfois, a l’impression d’être incompris, parce qu’il comprend trop.»

La suite de l’histoire fait saliver. En attendant, Lucien Favre continuera à rappeler à quel point son équipe est jeune et l’adversaire redoutable; à quel point rien n’est facile. (Le Matin)