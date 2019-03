Lucas Duarte, un capitaine qui montre l'exemple

Dix points en quatre matches, voilà le bilan du City FC en 2019! L'équipe de Jean-Yves Soilihi est impressionnante depuis la reprise et a pris une avance conséquente sur la zone de relégation, la hantise de son nouvel entraîneur. Du très bon travail donc.

Surtout que ces dix points n'ont pas été obtenus contre n'importe qui. City a d'abord battu le CS Italien et Kosova, avant de réussir un match nul contre Aïre-le-Lignon. Jeudi, le capitaine Lucas Duarte et ses coéquipiers sont allés s'imposer 0-1 sur le terrain de Grand-Saconnex grâce à une frappe en pleine lucarne de leur capitaine, justement.

«On voulait marquer en premier, parce qu'après on sait qu'on est solides défensivement», a relevé le buteur, avant de souligner l'importance de voir la barre désormais à bonne distance (dix points avant les matches du week-end). «Maintenant, on veut prendre match après match et voir où ça nous mène», a enchaîné Lucas Duarte. City est désormais cinquième, avec le podium dans le viseur. Impressionnant.

