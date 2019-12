Louis Delétraz continue en Formule 2

Les bonnes nouvelles s’accumulent pour Louis Delétraz. Après avoir testé une Rebellion R13, qui évolue dans le WEC, le mondial d’endurance, avec peut-être une ouverture pour disputer les 24 Heures du Mans, le jeune Suisses s’est assuré d’un baquet dans l’antichambre de la Formule 1 en 2020.

Le Genevois a, en effet, signé un contrat d’un an avec Charouz Racing System team, une formation tchèque qu’il connaît bien pour avoir couru sous ses couleurs en 2018. Cette écurie est aussi en collaboration étroite avec l’équipe Alfa Romeo Racing, ex-Sauber. L’an dernier, ses pilotes l’ont emmenée à la 7e position du championnat des constructeurs.

???? 2020 ANNOUNCEMENT ????

Very excited to join @charouzracing for the 2020 @FIA_F2 Championship! Happy to be back with the team, we have some unfinished business. #F2 I'm back ????????#F1 #FIAF2 @adssgroup https://t.co/yOLOg5UIBS