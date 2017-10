Los Angeles détrône Chicago

Les Dodgers ont remporté la finale de la National League, l'équivalent des demi-finales de la Ligue majeure de baseball (MLB) quatre victoires à une.

Ils ont décroché la quatrième victoire décisive à Chicago sur le score sans appel de 11 à 1. La franchise californienne dont l'un des co-propriétaires est l'ancienne star du basket Magic Johnson, a mis les Cubs KO d'entrée et menait 7 à 0 après la 3e des neuf manches, ou innings.

Le grand artisan de cette impressionnante victoire s'appelle Enrique Hernandez qui a frappé trois home runs, égalant le record à ce stade de la compétition, dont un avec trois coéquipiers sur les trois bases, synonyme de quatre points.

27 sacres

En finale, ou World Series, les Dodgers seront opposés aux vainqueurs de la finale de l'American League entre les New York Yankees et les Houston Astros.

Les Yankees, franchise la plus titrée de l'histoire de la MLB avec 27 sacres, mènent trois victoires à deux avant le match N.6 vendredi à Houston.

Les Dodgers, sacrés à six reprises, dont une fois (1955) lorsque l'équipe était encore basée à Brooklyn, un quartier de New York, ont terminé la saison régulière avec le meilleur bilan de la MLB (104 victoires, 58 défaites) et n'ont perdu depuis le début des play-offs qu'un seul match.

Chicago était entré dans l'histoire en novembre 2016 en remportant les World Series face à Cleveland 4 à 3, mettant ainsi fin à la plus longue disette du sport professionnel américain, leur précédent titre remontant à 1908.

