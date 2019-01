Lindsey Vonn est de retour sur cette piste de la Tofana qu’elle adore

La Tofana elle l’adore, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie! Depuis son premier coup de foudre, le 18 janvier 2004, Lindsey Vonn est amoureuse de cette piste de Cortina d’Ampezzo: elle était alors montée pour la première fois sur le podium, en descente. À l’époque, elle s’appelait encore Kildow!

«Lorsque, tôt le matin, tu te rends au départ et que tu vois le lever du soleil, que les montagnes et le ciel sont colorés en orange, c’est de loin le plus beau paysage du monde, c’est un endroit magnifique!» Comme Marcel Hirscher à Adelboden, l’Américaine a fait de ce coin de luxe des Dolomites son jardin secret, son royaume.

«Speedy Queen» est de retour sur le cirque blanc. Où d’autre que dans cette station italienne aurait-elle pu revenir? Les courses de Flachau ayant été annulées, le destin a voulu que ce soit ici, juste en dessus de Venise, que la reine des neiges va se remettre en piste. Elle a soigné son genou… blessé le 19 novembre, la privant de Lake Louise, son autre endroit préféré où elle s’est imposée à… dix-huit reprises! C’est sept de plus que sur cette Olympia de Cortina où elle compte six succès en super-G et autant en descente, avec un total de 18 podiums. Chapeau, Madame!

«C’est ici que tout a commencé», a lâché la skieuse de Vail à son arrivée, mercredi, accueillie comme une star par tous les bénévoles qui l’adorent. «On s’est rencontrées ce matin sur la piste et on a parlé de nos genoux, elle va aussi skier, comme moi, avec une attelle», sourit la Suissesse Joana Haelen, qui trouve la vedette «hollywoodienne» très drôle et pas du tout arrogante.

Victorieuse l’an passé devant Tina Weirather et la surprenante Jacqueline Wiles, Lindsey, qui fêtera ses 35 ans le 18 octobre, compte bien reprendre son «combat» avec Ingemar Stenmark et ses 86 victoires. Il ne lui manque plus que quatre succès pour égaliser le record du grand champion suédois.

«Après la double victoire à Val Gardena, Ilka Stuhec est la favorite des courses de cette année et Tina Weirather est très forte. Ce sera un week-end excitant», se réjouit une Lindsey Vonn «très excitée» et si heureuse d’être ici pour la dernière fois! «Mon corps m’a dit stop, il n’y a donc aucune chance que je revienne à Cortina l’an prochain, s’est-elle déjà excusée auprès des organisateurs. Il y a une vie après le ski.»

En attendant, elle va une fois encore séduire, ce matin et ce week-end, cette Tofana qu’elle adore… (nxp)