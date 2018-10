Lewis Hamilton a un pied sur le trône

Lewis Hamilton (Mercedes) s'est offert samedi soir la pole position du Grand Prix des Etats-Unis, idéale pour tenter de conquérir un cinquième titre mondial en F1 à l'issue de la course dimanche. Son rival allemand Sebastian Vettel (Ferrari), qui a signé le deuxième temps des qualifications à 6/100 seulement, ne partira que cinquième sur la grille, après avoir écopé la veille d'une pénalité de trois places pour avoir insuffisamment ralenti sous drapeau rouge.

A quatre épreuves de la fin de saison, le Britannique dispose d'un matelas de 67 points au classement des pilotes. En inscrire huit de plus que l'Allemand lui permettrait d'être sacré dimanche. S'il gagnait et que son dernier rival ne faisait pas mieux que troisième, le pilote Mercedes serait aussi titré. Il égalerait alors l'Argentin Juan Manuel Fangio, devenu quintuple champion du monde dans les années 1950. Seul l'Allemand Michael Schumacher a fait mieux, avec sept titres conquis entre 1994 et 2004.

Lewis Hamilton partagera la première ligne avec le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari). La deuxième sera occupée par l'autre Finlandais, Valtteri Bottas (Mercedes), et l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull). Le Français Esteban Ocon (Force India), l'Allemand Nico Hülkenberg (Renault), l'autre Français Romain Grosjean (Haas), le Monégasque Charles Leclerc (Sauber) et le Mexicain Sergio Pérez (Force India) complètent le top 10 des qualifications.

Le départ de la course sera donné à 20h10 (heure suisse), a priori par temps sec. (afp/nxp)