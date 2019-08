Les stars en devenir de la synchro enchantent les Vernets

Depuis jeudi, la MedCup/Comen Cup - un tournoi international de renom réservé aux nageuses de 13 à 15 ans - a investi la piscine des Vernets, pour honorer les 100 ans de Swiss Swimming. Quelque 200 naïades (21 nations) prennent part jusqu'à dimanche à ce qui constitue de fait la principale répétition de la première édition des championnats du monde de cette classe d'âge, qui se tiendra fin août en Slovaquie. Retenues parmi les douze Suissesses présentes, quatre Genevoises ont l'opportunité d'évoluer devant leur public.

Championne de Suisse espoirs (J2) début juin à Sursee, Gaia Rasmussen (Genève-Natation), née en 2004, sera alignée en solo (qualifications ce matin dès 10h, finale dimanche matin), ainsi qu'en duo avec sa camarade de club Milla Morel (14 ans). Les deux jeunes filles, déjà en lice l'an dernier dans les mêmes épreuves, ont pris part hier aux préliminaires du duo. «Super-contentes» de leur prestation, elle prendront part à la finale aura lieu samedi à 19h, avec une médaille de bronze dans le viseur.

Athlète douée, tenace et volontaire, Gaia Rasmussen a terminé 7e en 2018 en solo, et 6e en duo aux côtés de Milla Morel, talentueuse elle aussi et dotée, dit-on, d'une capacité de travail et d'une intelligence émotionnelle impressionnantes. Les deux nageuses allient grâce et légèreté, puissance et explosivité, des qualités que l'on ne retrouve pas si souvent associées... Se produire devant leur public est une aubaine dont elles entendent profiter à fond.

Les sirènes de Genève-Natation prendront également part à la compétition par équipes (finale dimanche à midi) et au combo (qualifications cet après-midi à 14h, finale à 18h), une épreuve combinant le solo, le duo et le groupe à laquelle prendront part également les deux autres Genevoises, Martina Movtchan et Clara Sonney, des Dauphins Synchro Vernier, âgées toutes deux de 14 ans, qui se sont imposées en duos J2 en mars dans le cadre de l'Aquacup, dans le même bassin.