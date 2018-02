Les sélectionnés genevois ont des parents en or

Espérer un jour participer aux Jeux olympiques, c’est un rêve que l’on caresse en secret mais qui se partage. Un «travail» d’équipe. Une aventure humaine qui se vit souvent en famille, avec ses heurs et ses doutes. Avec passion et dévouement. En ne comptant pas son temps et en consentant de nombreux sacrifices.

Sans le soutien de nos parents, on n’en serait pas arrivé là», affirment en chœur et avec reconnaissance les cinq sélectionnés olympiques genevois, en partance pour Pyeongchang. «Ils se sont tellement donnés pour réaliser leur rêve», s’émerveillent leurs parents. Il y a eu de la joie quand est tombée la bonne nouvelle. Un sentiment réciproque de fierté et d’accomplissement. Désormais, l’aventure se poursuit à 9000 kilomètres de Genève. Ensemble ou à distance.

Le Pays du Matin calme n’est pas la porte à côté. Ni à la portée de toutes les bourses. Pour certains parents des athlètes genevois, c’est aux aurores cathodiques qu’ils se rapprocheront de leurs champions de cœur. Comme le dit Pierro Finello, père du biathlète de 25 ans , «on a fait le boulot avant. Là-bas, Jérémy n’aura pas besoin de nous pour mettre les balles dans la cible.»

Les mamans groupies ne leur jettent jamais la pierre

Pour rien au monde, elles n’auraient raté l’événement. Parce que pour elles, l’évidence olympique ne se refuse pas.

Parce que derrière chaque curleur genevois, il y a une maman admirative et supportrice. Déjà présente à Sotchi, où son fils Benoît a disputé le tournoi en tant que remplaçant, Bénédicte Schwarz sera à nouveau du voyage, «plus groupie que jamais». Non, l’amour maternel n’a pas de frontière. «Je suis Valentin depuis toujours. Le curling, c’est sa passion, cela vaut la peine de la vivre à ses côtés», explique Rafaela Tanner.

Maman de Peter de Cruz, Bea van Gessel partage le même enthousiasme. Elle a été son premier coach, puis le chauffeur de l’équipe, puis la responsable de l’intendance. Aujourd’hui, elle est toujours sa première fan. «Mais ce sont tous mes enfants», s’exclame la seule curleuse du trio. Alors, cap sur Pyeongchang pour une nouvelle aventure collective!

«Nous, on leur offre notre soutien, des bisous et une tournée de bières à la fin du tournoi» Bea van Gessel, maman de Peter de Cruz

Danseuse et chorégraphe, Rafaela Tanner fermera son école et se serrera la ceinture. «Je suis une artiste, pas une banquière. Mais quand on aime, on ne compte pas.» Ou alors seulement les fuseaux horaires. «En 2016, j’ai accumulé 18 vols et 32 000 km . Le curling occupe une bonne partie de mes vacances. Mon mari subit, mais il m’accompagne volontiers», indique Bea van Gessel, employée dans l’administration fédérale. Et d’ajouter: «Je ne serai jamais riche mais vivre de telles émotions n’a pas de prix.»

Oui, les Jeux en valent la chandelle, même si Bénédicte Schwarz, infirmière de profession, devra vider sa cagnotte pour s’offrir de nouveaux frissons olympiques «pas vraiment donnés». «J’emmène avec moi Arthur, le frère de Benoît. C’est le plus fervent supporter de l’équipe», se réjouit-elle. D’un coup de balai magique, le curling s’est glissé dans leur vie. A l’époque, Rafaela Tanner dansait au-dessus de la piste de Tivoli. «C’est ainsi que Valentin l’a découvert tout petit. Il s’y est mis par curiosité et y a vite pris goût», raconte-t-elle. Depuis, ce sport insolite pour elle et «parfois injustement moqué» l’a aussi emballée. Elle voit dans cette gestuelle de précision une forme de «chorégraphie qui, pour être gagnante, exige un accord parfait entre les joueurs».

Autre béotienne, Bénédicte Schwarz a elle aussi fini par tomber sous le charme. «Au début, je n’y comprenais rien et j’avais froid. Et puis, je me suis prise au jeu! Benoît m’a embarqué dans son monde.»

Si ces «super mamans» adorent le curling, elles chérissent avant tout leur rejeton. Selon elles, ce sport révèle leurs qualités et leur colle à la peau. Concert de louanges. «Sur la glace, Peter déploie son goût de l’analyse et son sens de l’anticipation, il prend des risques et invente des stratégies.» «Benoît reste toujours de marbre, il a une volonté de cheval.» «Valentin, c’est la tête et les bras. Il est zen, il gère très bien la pression.» En cas de défaite, leur arrive-t-il tout de même de leur jeter la pierre? «Non, ils n’ont pas besoin de jugement de notre part, ce n’est pas notre rôle. Savoir perdre, c’est savoir gagner. Nous, on leur offre notre soutien, des bisous et une tournée de bières à la fin du tournoi», répond Bea von Gessel au nom des trois.

Au Pays du matin calme, ce brelan de dames aura du mal à contenir ses émotions. Une médaille est au bout de la piste. «On y croit. Ils ne sont pas arrivés jusque là pour terminer 4es», s’écrie Bénédicte Schwarz. «Leur jeu et leur finesse de communication continuent de nous épater», observe Bea Van Gessel. «Qu’ils vivent déjà une belle expérience de vie, ce sera le plus beau des cadeaux», nuance Rafaela Tanner. P. B.

(TDG)