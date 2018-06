Les pieds bien sur terre, Petkovic nage à nouveau dans le bonheur

Tout le monde ne partage pas la même conception de ce que doit être une soirée réussie un 31 décembre. Derrière ceux qui vont se déchirer la tête pour ne surtout pas se souvenir de ce qu’ils ont fait de leur année existent fort heureusement des personnages plus terre à terre comme Andrea Petkovic. Lors du dernier réveillon, la joueuse allemande (31 ans), retombée au-delà du 100e rang mondial, n’a pas fait tourner les serviettes ni fini «torchon, chiffon, carpette». Peu avant minuit, elle s’est assise seule face à elle-même, s’est servi un verre de vin rouge – un seul – et a déballé une plaque de chocolat noir. «Je me suis alors dit que si je voulais vraiment continuer ma carrière, il fallait que je m’y consacre à 100%, sans répéter les erreurs des mois précédents, a-t-elle confié au site Internet Tennis. life. Peu importe si je devais perdre vingt-cinq matches de suite, je me devais de rester positive, de toujours donner le meilleur, sans penser à autre chose, en tout cas pas à des trucs négatifs.»

«J’aime trop cette vie»

Pile-poil six mois plus tard, la jolie jeune femme de Darmstadt, qui s’était déjà relevée de plusieurs blessures par le passé, est en train de cueillir les fruits de sa patience et de sa détermination sur la terre battue de Roland-Garros. Lundi, elle avait lâché des larmes après avoir sorti Kristina Mladenovic au 1er tour. Jeudi, elle a multiplié les selfies avec des fans au sortir de sa victoire sur Bethanie Mattek-Sands (6-0, 7-6). Tout, désormais, n’est que plaisir pour «Petko». Sans vin rouge ni chocolat, elle réapprend à prendre son pied, sans peur du lendemain. «La fin de ma carrière ne m’effraie pas, notamment car je sais ce que je veux faire après, dit-elle, mais il est vrai que j’aime vraiment trop cette vie de joueuse pour y mettre un terme maintenant, sans combattre.»

Classée 9e mondiale en 2011, demi-finaliste ici trois ans plus tard et détentrice de six trophées WTA, l’Allemande ne vient pas de nulle part. Elle a un joli bras et, pour ne surtout rien gâcher, une tête bien faite dans tous les sens du terme. Oui, elle a du charme et elle voit plus loin que le simple bout de sa raquette; la littérature et la philosophie sont quelques-unes de ses grandes passions, les chroniques qu’elle tient régulièrement pour la «Süddeutsche Zeitung», dans lesquelles elle mêle autant l’ironie que la lucidité avec un recul bienvenu sur elle-même comme sur le monde, sont un régal. Elle disserte sur tout, y compris sur ses problèmes pour nouer une relation durable. «Il se passe beaucoup de choses dans ma tête, mais l’écriture m’aide à structurer mes pensées», avoue-t-elle. Moins à trouver l’âme sœur certes, mais là n’est pas son souci à l’heure actuelle.

«Pas une humiliation»

Personnage unanimement apprécié sur le circuit, Andrea Petkovic est davantage focalisée sur son retour dans la cour des grandes. Et puisqu’elle a compris que le bonheur ne vient pas à ceux qui l’attendent assis, elle met les bouchées doubles pour retrouver la lumière. D’aucunes, à sa place, n’auraient en effet pas apprécié de chuter pareillement dans les tabelles, mais elle a au contraire admis qu’il lui fallait tomber assez bas pour tenter de rebondir. Depuis deux ans, entre quelques parcours anonymes dans les grands tournois, elle s’en va ainsi régulièrement combattre dans les épreuves ITF, loin des standards qui ont été son quotidien durant la décennie écoulée. «Je sais que cela peut en étonner certains, mais je ne considère aucunement ce pas en arrière comme une dégradation ou une humiliation, lâche-t-elle. C’est pour moi un simple retour à l’essence du sport, qui pourrait me permettre de prendre un nouvel envol.»

Bien vu, puisqu’en passant cette semaine deux tours en Grand Chelem pour la première fois depuis l’US Open 2015, «Petko» décolle à nouveau. Et quelque chose nous dit que ce n’est peut-être pas fini. Son 16e de finale de samedi face à Simona Halep, celle qui l’avait privée de finale ici même voici quatre ans, vaudra son pesant de cacahuètes. «Je vais jouer agressif comme je l’ai fait ces derniers jours, promet-elle. Au fond de moi, j’ai envie de croire que cette série de matches gagnés ne s’arrêtera pas là. Je suis persuadée de pouvoir aller plus loin encore.»

Quand on vous dit que tout ce qui ne tue pas rend plus fort… (TDG)