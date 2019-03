Les juniors rêvent tous d'imiter Mark Streit

Forcément qu’ils n’ont pas tous la chance, derrière, comme Mark Streit, de soulever la Coupe Stanley! Mais de nombreux joueurs, titrés un jour avec les juniors, ont tous le secret espoir de réussir une belle carrière.

Champions avec Genève l’an passé, ils sont huit à avoir effectué le grand saut avec les grands. Deux d’entre eux (Matthew Verboon et Léo Chuard) sont partis tenter l’aventure en Amérique du Nord en ligue universitaire, Enzo Guebey a rebondi à La Chaux-de-Fonds avant de se blesser, Guillaume Maillard a terminé sa saison avec les Aigles alors que les autre autres (Devouassoux, Wyniger, Kyparissis et Benoist) évoluent à Sierre en MySports League. Quel est l’avenir pour ces hockeyeurs qui vont se battre pour le vase jaune ce week-end à Scuol? Un trophée mène à tout, même jusqu’à... sélectionneur. La preuve avec ces cinq exemples.

- Mark Streit. Il a lui aussi été champion de Suisse avec les juniors de Davos lors de la saison 1996-97 avant de réussir la carrière qu’on lui connaît. Mais avant de remporter la Coupe Stanley en 2017 avec les Pittsburgh Pingouins de Sidney Crosby, le Bernois a attendu 2005 avant de tenter sa chance Outre-Atlantique. Le défenseur, aujourd’hui retraité, avait fêté un titre avec les Zurich Lions avant de poser ses valises à Montréal et de jouer 820 matches en NHL.

- Andres Ambühl. Deux fois champion de Suisse avec les juniors de Davos (2000 et 2001), l’attaquant grison a attendu huit ans avant de faire le saut en Amérique du Nord (Hartford Wolf Pack, AHL) en 2009 et 2010. Mais c’est surtout à Davos et aussi à Zurich durant trois saisons, que l’international a effectué la majorité de sa belle carrière. A 35 ans, il évolue toujours dans la formation grisonne.

- Romain Josi. Champion de Suisse avec les novices (2005-2006) et en juniors (2008-2009) à Berne, le défenseur a fini par s’en aller en Amérique du Nord en 2010 après avoir décroché un titre avec les Ours. Capitaine des Nashville Predators, l’international a joué 623 rencontres de NHL et à 28 ans, ce n’est pas terminé.

- Raphaël Diaz. Champion de Suisse juniors 2003 et 2004 avec Zoug, il tente sa chance en NHL avec Canadiens de Montréal en 2011 et 2012. Il a disputé 214 matches en NHL avant de revenir à la maison. A 33 ans, il vise un nouveau titre avec les Zougois.

- Patrick Fischer. Champion de Suisse avec les juniors de Zoug en 1993-94, le sélectionneur de l’équipe de Suisse (43 ans) a ensuite fêté des titres en LNA avec Lugano (1998-99) et Davos (2001-02). Il a joué 27 matches en NHL avec les Phoenix Coyotes (2006-2007) et cinq rencontres en Russie à St-Petersbourg (2007-08) avant de terminer sa carrière à Zoug en 2009.

(nxp)