Contrairement à la cérémonie des JO d'hiver de Pyeongchang le mois dernier pour les valides, les deux Corées ne défileront pas ensemble lors de la cérémonie d'ouverture des www.tdg.ch//vendredi, a annoncé le patron du comité international (IPC) Andrew Parsons.

Malgré la détente spectaculaire observée entre les deux Corées à l'occasion des JO qui se sont terminés il y a deux semaines, le symbole d'un défilé commun des deux délégations n'aura donc pas de suite. Les deux Corées avaient pourtant défilé ensemble sous un drapeau unifié des deux pays lors de la cérémonie d'ouverture des JO des valides le 9 février.

Grande déception

Par la suite de nombreux signes de détente avaient rythmé les Jeux, comme la venue de hauts-responsables nord-coréens et de la soeur du leader de la Corée du Nord Kim Jong Un. Après les Jeux, des hauts-responsables sud-coréens se sont rendus en Corée du Nord et les deux pays, techniquement toujours en guerre, ont décidé de se rencontrer fin avril lors d'un sommet historique.

Le président de l'IPC s'est dit «déçu» de cette décision de ne pas défiler ensemble lors de la cérémonie vendredi, sans pour autant en donner les raisons.

The @PyeongChang2018 Paralympic Winter Games will be the biggest and best. Hear from President Andrew Parsons! #Paralympics https://t.co/VvpE2hcZdf