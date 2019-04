Les clubs genevois de LNA nagent entre deux eaux

Genève-Natation et Carouge évoluent dans l’élite suisse du water-polo avec des fortunes diverses. Mais les deux nagent toutefois entre deux eaux. À l’origine des soucis? Leurs adversaires de LNA disposent de moyens financiers toujours plus importants. Coup de projecteur avant le premier derby de la saison, qui se jouera vendredi soir ( 20 h 30 ) aux Vernets.

Genève-Natation pointe actuellement au troisième rang d’un classement boiteux (5 victoires en 12 matches), un rang que la formation confiée à Kresimir Rasic entend préserver: «L’objectif est de terminer sur le podium, confirme Patrizio Pelfini, responsable water-polo aux Vernets. Mais notre ambition est aussi d’offrir à des jeunes la possibilité de pratiquer un sport.»

Les deux premiers, Lugano – triple champion en titre – et Kreuzlingen sont hors de portée des Genevois. Les Tessinois et les Thurgoviens disposent notamment de moyens financiers beaucoup plus importants. «À Kreuzlingen, le water-polo est le sport N° 1, et Lugano peut compter dans son comité sur des personnes bien implantées dans l’économie de la région», explique Massimo Castrilli, homologue de Pelfini à la Fontenette.

«Nous avons un budget de 100 000 francs pour la section, soit deux à trois fois moins que les deux premiers», précise le dirigeant des Vernets. Le water-polo, sport peu médiatisé, fait figure de parent pauvre à Genève, où l’on bricole avec les moyens du bord.

Dans ces conditions, la formation est évidemment un pilier essentiel pour les deux clubs. Genève-Natation, qui a «piqué» Jonathan Melet à son rival, s’illustre en fournissant cinq joueurs aux sélections nationales de jeunes: Pietro Gazzini, Tommaso Gazzini, Simon Regalado (U19), Mathieu Pittet (U17), qui figurent tous dans le cadre LNA, et Matteo Gazzini (U15). De bon augure pour l’avenir. Par ailleurs, «les autres équipes se sont renforcées, avec notamment une équipe de Bâle bien plus redoutable», précise encore Pelfini.

Une évolution qui peut expliquer les difficultés des Carougeois, désormais entraînés par le Grec Anastasios Pyrpiris. Lanterne rouge du classement, ils accumulent les revers depuis le début du championnat (8 en autant de matches). «Le coach fait un très bon travail, la qualité s’est améliorée, mais les résultats ne sont pas là», déplore Massimo Castrilli. Le responsable refuse toutefois de se laisser abattre par la tournure des événements, avec notamment une défaite 16-9 à Schaffhouse, l’avant-dernier. «On a des phases intéressantes dans nos rencontres, mais la continuité dans l’effort fait défaut. Le potentiel de cette équipe est bien supérieur à ce que disent les chiffres, mais elle manque de bouteille. Il suffirait d’un déclic, d’autant que cinq formations ne sont pas hors de notre portée», estime-t-il. La saison (trois tours, soit 21 matches) est encore longue et Carouge, en cas de 8e place finale, pourrait encore espérer se sauver lors d’un barrage contre le 1er de LNB.

Piscines peaux de chagrin

Un autre nuage obscurcit quelque peu l’horizon des deux clubs genevois. Il concerne les bassins. Alors que le manque de plans d’eau se fait déjà sentir à Genève, de lourds travaux sont encore prévus tant à Varembé (les plongeurs seraient touchés) qu’aux Vernets.

«Nous n’avons pas encore d’informations officielles de la Ville de Genève, mais les rénovations devraient être effectuées entre 2021 et 2023», dit Cédric Vallat, directeur général de Genève-Natation. Avec une fermeture d’une année au moins à chaque fois pour le centre sportif concerné.

«Il y a des inquiétudes liées à cette situation. On attend de savoir ce qui est prévu comme solution, afin de pouvoir s’organiser durant cette période», ajoute le dirigeant. Il évoque comme possibilités la construction d’une nouvelle piscine – «Ce ne serait pas du luxe» – ou le recours à des structures mobiles. Couvrir des bassins extérieurs pour pouvoir les utiliser à l’année peut également être envisagé. «Nous avons présenté deux ou trois projets à la Ville de Genève», glisse Cédric Vallet, qui attend des réponses. À Carouge, le manque d’infrastructures est un problème déjà effectif. «Il y a un projet de nouvelle piscine, à l’horizon 2022 apparemment, on l’attend avec impatience», souffle Massimo Castrilli, en croisant les doigts. PH.R.

(TDG)