Les New Jersey Devils alignent les défaites

Les New Jersey Devils ont encaissé un 6e revers de rang en NHL. Bien qu'ils aient mené deux fois au score, Nico Hischier (auteur d'un assist) et ses coéquipiers ont perdu 5-3 contre Philadelphie.

Pour le jeune prodige valaisan, il s'agissait de son 19e assist de la saison, son 27e point en tout. L'autre Suisse des Devils, Mirco Müller, doit encore prendre son mal en patience après sa blessure à l'épaule. Mais il a repris l'entraînement.

Les San Jose Sharks rebondissent

Timo Meier a quitté la glace sur un bilan de plus 2 après la victoire de sa formation de San Jose contre Arizona, 6-5 après prolongation. Les Sharks étaient menés 5-4 à cinq minutes du terme du temps réglementaire, mais Joonas Donskoi a pu arracher les prolongations à 16 secondes de la sirène. Puis Marc-Edouard Vlasic a donné la victoire aux Californiens après 3' dans le temps supplémentaire, en reprenant un rebond, San Jose restait sur trois défaites.

Nino Niederreiter, Sven Andrighetto et Luca Sbisa, blessés, n'ont pas pu jouer samedi. Le Minnesota Wild de Niederreiter et l'Avalanche du Colorado d'Andrighetto se sont imposés 4-1, respectivement contre Winnipeg et Dallas. Colorado a cueilli au passage une sixième victoire d'affilée et n'est plus qu'à deux points d'une place qualificative pour les play-off.

Les Las Vegas Knights de Sbisa se sont inclinés 3-2 après prolongation contre Edmonton, à domicile. A noter les deux assists de Connor McDavid pour les Oilers, le jour de ses 21 ans, qui portent à 200 son total de points en carrière en NHL. Cela fait de lui l'un des quatre joueurs les plus précoces à avoir atteint cette marque parmi ceux encore en activité. (ats/nxp)