Les Lions s'offrent Monthey

Les Lions de Genève restent en tête de la LNA. Ils se sont imposés au Pommier lors d'un match serré contre Monthey (78-68), où ils ont fait la différence dans le dernier quart.

Markel Humphrey (17 points et 12 rebonds) s'est particulièrement illustré lors de cette victoire, lui qui a été aligné durant 35 minutes.

Olympic gagne aussi

FR Olympic s'est de son côté fait plaisir face à Starwings. Après sa défaite rageante de la semaine en Champions League, il s'est repris avec la manière dans leur salle de Saint-Léonard (106-68).

Avec ses 20 points et six rebonds, Babacar Touré a tourné à plein régime, tout comme Natan Jurkovitz (15 points, sept rebonds et six assists).

A noter encore la défaite de Pully Lausanne face à Swiss Central Lucerne dans le match des mal classés. Les Vaudois se sont inclinés après une prolongation (79-86 ap.). (nxp)