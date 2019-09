Les Lions reviennent de loin pour s’imposer face à SAM Massagno

Reprise chahutée pour les Lions de Genève au Pommier! Longtemps étouffés par un SAM Massagno qui a confirmé qu’il faudrait compter sur lui cette saison, menés de 16 points (26-42) à la 18e, les hommes d’Adnan Chuk ont fini pied au plancher pour passer en tête dans le money time (87-84). Si la réaction genevoise – favorisée par la fatigue des Tessinois – est positive, la première partie de la rencontre, affreuse, suscite en revanche quelques inquiétudes.

Certes, l’intelligente campagne de transferts de SAM Massagno fait de la formation tessinoise l’une des équipes les plus attendues cette saison. «Pour moi, nous nous situons juste derrière Fribourg Olympic et les Lions», n’hésite pas à affirmer l’entraîneur Rubbi Gubitosa. Certes, l’intenable Dusan Mladjan, exceptionnel, et ses compères ont entamé la rencontre de façon quasiment parfaite. Mais cela ne saurait expliquer seul la cacophonie des Genevois durant de longues minutes.

Sable dans les rouages (que de ballons perdus!), maladresse insigne (4 tirs primés sur 13, 37,5% de réussite aux lancers francs!) et défense perméable favorisant les desseins d’un Massagno d’une adresse diabolique ont alors plombé des Lions sans griffes ni crocs. À tout le moins, les Genevois sont parvenus à réduire le score tout en fin de première mi-temps pour rentrer aux vestiaires avec un -9 limitant les dégâts. Grâce au duo Humphrey/Addison et à un Mika Maruotto très intéressant.

En seconde période, malgré un «captain Markel» moins inspiré au contraire d’Addison, les hommes de Chuk ont réduit petit à petit l’écart, grâce notamment à un doublé à trois points du Bosnien Samir Sehic au retour sur le terrain et à un triplé de Robert Zinn dans le même exercice dans le dernier quart! À 1’48’’ du terme, les Lions passaient devant (85-84) pour la première fois depuis la 5e minute! Une remontée favorisée par la fatigue des Tessinois en raison de trois absences, dont Marko Mladjan, et de la sortie pour cinq fautes de Solkar…

«On aurait dû commencer par l’intensité que l’on a eue en fin de rencontre, quand nous avons su mettre du rythme! On les a laissés prendre confiance et il a fallu cravacher pour revenir. Du mois avons-nous montré que nous avons du caractère», analysait Mika Maruotto. «Il y a du pain sur la planche! SAM était très bon, mais nous avons mal joué en première mi-temps. Heureusement, nous n’avons jamais cessé d’y croire», ajoutait Adnan Chuk.