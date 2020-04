Les Lions ont un nouveau coach

L'ancien pivot d'aujourd'hui 41 ans avait porté les couleurs genevoises de 2012 à 2015, glanant deux titres nationaux et une Coupe de Suisse. Il revient donc au bout du Léman par la grande porte, lui qui occupait depuis trois saisons le poste d'assistant et dirigeait l'académie des jeunes à Fribourg. Stimac était également assistant de Gianluca Barilari, sélectionneur national, depuis plus d'une année.

«Ce sera sa première expérience en qualité de coach principal en première division. Nous repartons donc sur un nouveau cycle et mon souhait est de travailler dans la durée en donnant à notre coaching staff les moyens de réussir les challenges qui nous attendent», a écrit le boss Imad Fattal sur son compte Facebook.