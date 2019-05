Les Lions ne laissent pas planer le doute

Le proverbe vaut aussi bien pour un félin que pour un plantigrade. Alors, non, Vedran Bosnic ne vendra pas la peau des tigres luganais avant que ses joueurs ne les aient définitivement terrassés. Pourtant, après le festival réalisé mercredi – surtout en première mi-temps – on les imagine mal glisser sur une peau de banane et sortir de ce quart par la petite porte. Ne reste plus pour eux qu’à régler l’affaire samedi à Lugano. «En leur sautant à nouveau à la gorge», lâche Arnaud Cotture, aussi férocement qu’il a exécuté ses douze rebonds défensifs.

C’est d’abord en muselant ce diable de Pollard, longtemps leur tourmenteur lors de l’acte I, que Markel Humphrey et ses coéquipiers ont posé leurs griffes sur ce second match au Pommier. De harcelés, ils sont devenus harceleurs. Et sans jamais vraiment desserrer leur étreinte, ils ont fait le nécessaire pour annihiler chaque réaction d’orgueil de leurs visiteurs, vite résignés à ne vivre que d’expédients. Ou plutôt à survivre. Pour le coach des Lions, la théorie de match s’était dessinée sur un tableau blanc. Son mot d’ordre, oublier la copie rendue dimanche. Ou alors, ne garder que le meilleur et s’appliquer à effacer les ratures. Pour le Suédois, jouer bien durant vingt-cinq minutes ne suffit pas. «On doit apprendre de ses imperfections, corriger sans cesse le tir», martèle-t-il. Lors du premier acte, ses hommes s’étaient trop laissé rentrer dedans par un rival tessinois très agressif. Cette fois, la consigne de précaution a été respectée à la lettre.

À la pause, la messe était dite. En désespoir de cause, Pollard s’est alors démené pour soigner ses stats personnelles. Et les Lions, rassasiés et à l’abri, se sont ingéniés à faire du remplissage utile, notamment en cartonnant aux trois points (12 sur 22). «Il était aussi bon d’accorder du temps de jeu à tout le monde», se félicitait Vedran Bosnic, heureux de voir Marko Mladjan solide sur ses appuis pour armer ses shoots. En 22 minutes sur le parquet, l’ailier a signé un retour rassurant. «Mes adducteurs ne sifflent plus et je n’ai pas perdu la main», confiait-il. Le Russe Ilia Popov s’est montré plus discret en disparaissant du plancher après cinq fautes commises en vingt-quatre minutes. La preuve au moins qu’il se bat.

(TDG)