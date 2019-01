Les Lions matent Riviera avec peine

De retour sur le parquet après les Fêtes, les Lions de Genève ont entamé l’année sur un succès (97-89) face aux Riviera Lakers. Logique en soi, mais le score final ne dit rien des difficultés rencontrées par les Genevois, qui ont sué sang et eau pour s’imposer dans une rencontre où ils ont été menés durant de très longues minutes! Les Veveysans ont mené 40-50 à la 19e et 67-74 à l’entame du dernier quart-temps… L’orgueil des hommes de Vedran Bosnic, le gros match de Derrick Colter et Terry Smith notamment, ainsi que le poids des fautes commises par les Vaudois (quatre joueurs sortis pour 5 fautes) on fini par faire pencher la balance. (Le Matin)