Les Lions de Genève trop forts pour les Lakers

Aux Galeries du Rivage, Riviera Vevey n’a pas fait le poids face aux Lions de Genève (80-95). Les Vaudois ne seront parvenus à rivaliser que l’espace d’un quart-temps et demi. Raijon Kelly (28 points) et Ronald March (24 points) se sont retrouvés bien trop seuls face à une équipe genevoise beaucoup plus homogène. Les Vaudois n’ont réussi que 35% de leurs tirs, ce qui n’est pas suffisant à ce niveau. Leur maladresse a été flagrante à trois points, avec seulement cinq essais transformés sur 32 tentatives. «Neuchâtel déroule à domicile»

Après trois rencontres, Boncourt n’a toujours pas connu la victoire et partage donc la lanterne rouge du classement de LNA avec Swiss central et Starwings Bâle. Samedi, les Jurassiens se sont fait manger en déplacement à Neuchâtel (91-72). Avec 25 points à son actif, Brandon Garrett a tenté de montrer la voie à ses coéquipiers. En provenance d’Islande, il vient de remplacer Vincent Bailey, touché au mollet à la semaine dernière face à Monthey-Chablais. Mais Union Neuchâtel était trop fort. L’équipe de la Riveraine a dominé toutes les statistiques, sauf celle des tirs à trois points.

«Difficile retour sur terre pour Fribourg Olympic»

En pleine campagne européenne, Fribourg Olympic a vécu un retour difficile en championnat suisse de LNA. A l’occasion de la troisième journée de compétition, les Fribourgeois se sont inclinés à domicile 74-77 face à SAM Massagno. Visiblement émoussés par la répétition des parties, ils n’ont pas tenu la distance. Les hommes de l’entraîneur Petar Aleksic avaient pourtant bien débuté en imposant leur rythme durant le premier quart (24-16). Toujours devant à la mi-temps (46-36), ils ont par la suite perdu pied, pour n’inscrire finalement que six points dans le dernier quart, contre 16 aux tessinois qui ont passé devant à la marque à 4 minutes 10 du terme sur un tir à trois points de Slobodan Miljanic (70-71). Côté fribourgeois, les meilleurs marqueurs ont été Babacar Touré et Justin Roberson, tous deux avec 14 points.

NLA. Messieurs. 3e tour. Résultats: Fribourg Olympic - SAM Massagno 74-77 (46-36). Vevey Riviera - Lions de Genève 80-95 (42-50). Union Neuchâtel - Boncourt 91-72 (50-43).

Classement: 1. Lugano Tigers 2/4 (180-157). 2. Union Neuchâtel 3/4 (241-217). 3. Lions de Genève 3/4 (251-236). 4. Vevey Riviera 3/4 (225-215). 5. SAM Massagno 3/4 (209-213). 6. Pully Lausanne 1/2 (81-72). 7. Monthey 2/2 (150-150). 8. Fribourg Olympic 2/2 (158-159). 9. Swiss Central 2/0 (132-143). 10. Starwings Regio Bâle 2/0 (132-162). 11. Boncourt 3/0 (226-261).

(nxp)