Les Lions de Genève s’imposent sans forcer à Neuchâtel

Huit jours après une entame difficile face à SAM Massagno, les Lions de Genève n’ont pas eu la tâche facile à la Riveraine, où ils se sont néanmoins imposés (76-68) sans jamais trembler face à Union Neuchâtel, un rival disposant de moyens sans aucun doute inférieurs. «Tant du point du budget que de la qualité des joueurs et de l’expérience, il n’y a pas photo…», constatait l’Obélix du championnat de Suisse, le coach belge Daniel Goethals. Ce qui n’a pas empêché les Neuchâtelois de se battre avec cran et de retarder l’échéance…

Avant la pause, les hommes d’Adnan Chuk sont apparus gênés aux entournures par l’agressivité de chaque instant et le cœur de la jeune formation neuchâteloise (23 ans de moyenne d’âge), qui ne s’est pas imposée en ouverture à Lugano tout à fait par hasard… À l’image des deux contres monstrueux d’Eliott Kübler – qui n’avait guère eu l’occasion de faire parler de lui au Pommier –, l’équipe neuchâteloise n’a fait aucun complexe. Et les Genevois ont dû patienter jusqu’à la 27e minute pour prendre dix points d’avance (40-50).

«Un jeu de qualité»

Au bénéfice d’un effectif plus étoffé en nombre et en potentiel de «nuisance», face à une formation neuchâteloise reposant essentiellement sur le trio formé de l’excellent Bryan Colon, de James Padgett, meilleur marqueur de la rencontre face à ses anciens coéquipiers, et de Marquis Jackson, les hommes d’Adnan Chuk ont logiquement fait la différence au fil des minutes. «On a toujours eu le contrôle du match, même s’il a été serré, face à un adversaire résolu. Mais il y a encore du travail, ce qui est normal avec neuf nouveaux joueurs», analysait l’entraîneur des Lions.

«On a montré un jeu de qualité, joué un match solide, tenu notre système de jeu du début à la fin. Laisser l’adversaire à 35% de réussite, ce n’est pas si mal… Mais il est vrai que nous pouvons faire beaucoup mieux: il y a eu trop de ballons perdus et nous n’avons pas été au top au niveau de l’adresse», estimait de son côté Arnaud Cotture, l’un des meilleurs de son équipe avec Derrick Colter, qui a toutefois attendu la seconde période pour monter les tours, en y inscrivant 15 de ses 18 points!

Si Marin Bavcevic doit encore trouver ses marques, Samir Sehic a prouvé qu’il peut être précieux: le Bosnien n’est certes pas le joueur le plus harmonieux de Super League, mais il n’est guère aisé à stopper dans la raquette. Jonathan Dubas, s’il n’exploite pas encore tout son potentiel, a également beaucoup à apporter aux Lions. On ne fera donc pas trop la fine bouche, même si les Genevois n’ont pas sorti l’habit de lumière à la Riveraine: assurer l’essentiel même lorsque la prestation n’est pas complètement aboutie est également une qualité qui permet de voir loin…