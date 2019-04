Les Lions de Genève ont bien réagi après la gifle neuchâteloise

Dominés huit jours plus tôt par Union Neuchâtel dans leur salle, les Lions de Genève ont remis les pendules à l’heure en allant s’imposer aux Galeries du Rivage face aux Riviera Lakers. Un succès (95-83) qui, même s’il n’a pas été tout à fait limpide, met les hommes de Vedran Bosnic en situation de pouvoir contester la première place finale du tour intermédiaire à Fribourg Olympic samedi (17 h 30) au Pommier. Et de pouvoir espérer se ménager l’avantage de la salle en vue des play-off.

«Je suis content de notre prestation, nous avons été constants, concentrés du début à la fin», confiait Arnaud Cotture au terme de la rencontre. Vraiment? Le Valaisan, très bon et auteur de 15 points, déplorait pourtant une entame de match imparfaite («Dommage de n’être pas assez bien rentrés dans la partie»), qui a permis aux Veveysans (trois tirs primés d’affilée!) de mener 9-4. Les Lions ont vite retourné la situation (30-24 en leur faveur après dix minutes), mais ont connu ensuite un mauvais passage.

L’écart grimpa certes encore pour atteidre 15 points (27-42 à la 15e), mais avant de retomber à quatre unités seulement (55-59) à la 24e. «C’est vrai, il y a eu un petit flottement, mais nous sommes restés très calmes et nous avons aussitôt repris nos distances», admettait le bondissant No 10 des Lions. De fait, les Genevois ont alors réussi un partiel de 11-2 pour se prémunir de toute mauvaise surprise face à Ronald March, meilleur marqueur de la saison régulière (un chèque l’en a récompensé), et consorts.

On n’a au vrai jamais tremblé pour la formation genevoise, bien emmenée par un Terry Smith intenable et un Markel Humphrey en capitaine toujours exemplaire, qui a toujours semblé en avoir sous le pied face à des Veveysans limités en défense et dans le jeu intérieur. Avec six joueurs à plus de dix points, les Lions ont confirmé posséder un effectif riche. Si Marko Mladjan s’est un peu éteint après un départ en fanfare, Derrick Colter, muet en première période, a livré une seconde mi-temps de feu.

«Je suis satisfait de ce match, livré face à une très bonne équipe de Vevey. J’ai apprécié l’effort de mes joueurs, entre lesquels il y a eu une très bonne communication. C’est important d’être comme cela en phase les uns avec les autres», estimait Vedran Bosnic. Coach-assistant des Riviera Lakers, Marco Cheren dressait de son côté quelques louanges aux Genevois: «C’est une très grosse équipe! Ils nous ont souvent mis en difficulté physiquement et nous ont fait déjouer. Ils ont su nous imposer leur rythme», convenait-il.

