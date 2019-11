Les Lions de Genève glissent sur le parquet de Monthey

Il n'y a plus qu'une seule équipe invaincue: Fribourg Olympic qui est facilement venu à bout de Vevey Riviera dans sa salle de Saint-Léonard. Après avoir subi la loi des Roumains d'Oradea (60-79) en Europe Cup cette semaine, le champion de Suisse n'aura été accroché qu'une mi-temps (39-34) avant de faire la différence dans le troisième quart (32-20). Avec dix-sept points, Juwann James a été le meilleur marqueur d'une rencontre que les Fribourgeois ont bouclé avec 26 points d'écart (90-64).

Les Genevois dominés aux rebonds

Dans le choc au sommet de cette septième journée, les Lions de Genève ont glissé sur le parquet du Reposieux, perdant ainsi leur invincibilité. Les coéquipiers de Jonathan Dubas étaient pourtant prévenus du danger, mais cela n'a pas suffi. Le BBC Monthey, emmené par un public «chaud patate» et un Milos Jankovic déchaîné (21 points), a profité de la maladresse des Genevois dans les dix dernières minutes pour s'offrir ce magnifique succès. Meilleurs dans les rebonds (46 à 39), plus agressifs, plus adroits, les Valaisans ont mérité leur succès (77-65) qui leur permet de revenir à un point des Genevois au classement. Les hommes de Adnan Chuk ont une semaine pour préparer la venue du leader au Pommier.

Trois matches ce dimanche

Alors que Boncourt est allé s'imposer 82-71 à Bâle face à Starwings, grâce notamment aux 19 points de Juraj Kozic, les dernières parties se joueront ce dimanche à 16 heures. Les Lausannois se rendront à Massagno, tandis que Nyon aura la visite de Lugano au Rocher. Dans le troisième match dominical, Union Neuchâtel aura l'occasion de revenir à la hauteur des Lions de Genève à la deuxième place provisoire.