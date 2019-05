Les Lions de Genève attendent que leur Pommier refleurisse

Coup de gel sur le Pommier. Dimanche dernier, son ramage, plutôt rabougri, n’avait pas sa luxuriance habituelle. Calcul fait, seuls 795 spectateurs avaient pris place dans ses gradins, soit bien moins que l’assistance moyenne (1450) enregistrée à domicile par les Lions de Genève en saison régulière. À voir cette chambrée réduite, le président Imad Fattal a eu un pincement au cœur. «Oui, j’ai été un peu déçu, reconnaît-il. C’est le début des play-off, le public devrait plus se mobiliser.»

Faut-il interpréter cette désaffection comme un signe de désintérêt ou, pire, de désamour en réaction à la défaite subie en finale de la Coupe contre Olympic, la troisième encaissée lors des quatre dernières parties? «Non, pas du tout, corrige l’avocat genevois. Ça va venir, je ne m’inquiète pas trop. Pour ce premier match, le plus important, c’était la victoire. Ce sera encore le cas ce mercredi, si tout va bien…» À l’entendre, le dommage financier est négligeable. «Les rentrées aux caisses et à la buvette ne comptent que pour 5 à 7% de notre budget d’un million de francs. Vous savez, la recette d’un match couvre à peine son coût logistique et les frais d’arbitrage.»

Le public se réserve

Sportivement, cette tiédeur passionnelle n’a pas eu d’incidence non plus. Agressés durant le premier quart, malmenés pendant les deux suivants, Markel Humphrey et ses coéquipiers n’ont finalement pas eu besoin de leur sixième homme pour passer l’épaule et venir à bout de ce Lugano sans tifosi. Appelé en renfort, le Russe Ilia Popov l’a avantageusement remplacé! Et puis, amadoués, les tigres tessinois ne sont plus aussi féroces et attractifs qu’en 2013, lorsqu’ils avaient livré – et perdu – le cinquième acte d’une finale rugissante contre les Lions. Le Pommier avait alors croulé sous le bonheur, envahi par plus de 3000 spectateurs accrochés jusqu’aux espaliers. «Depuis, on a souvent habitué notre public à accéder au dernier stade de la compétition. En play-off, l’abonnement n’est plus valable. Sans doute que les gens attendent de plus gros matches pour affluer en masse», lance Imad Fattal.

«Une mauvaise excuse»

À Genève, il suffit d’un coup de bise, la concurrence du Tour de Romandie ou du Salon du livre pour refréner l’ardeur des fans, surtout les occasionnels, ceux qui s’ajoutent au carré des fidèles au gré du vent, plus encore quand l’entrée est libre, comme à l’occasion du Green Game SIG, suivi cet hiver par 2590 spectateurs. Sous les paniers, le porte-monnaie dicte aussi sa loi.

Si le président des Lions reste serein, c’est qu’il sait pouvoir compter sur un noyau dur de 700 inconditionnels. Ils étaient là dimanche, indéfectibles, c’étaient les mêmes qui s’étaient déplacés à Bienne, une semaine plus tôt, lors de la finale de la Coupe. Et ils seront toujours présents pour l’acte II, malgré la pluie annoncée et l’hypnotique Ligue des champions. Malgré la diffusion des matches de LNA sur You Tube, qui retient de nombreux supporters dans leurs pantoufles.

Pour séduire la grande foule, Imad Fattal rêve d’une vraie salle de basket, d’un lieu de spectacle adapté comme la halle de Saint-Léonard, l’antre de Fribourg Olympic. Le rival des Genevois y collectionne les superlatifs. Le plus gros budget, l’effectif le plus fourni, le public le plus nombreux. Face à lui, les Lions ne luttent pas à armes égales. «C’est certain, mais je ne me suis jamais caché derrière cette mauvaise excuse. Ce ne sont pas les chiffres qui font les victoires, mais les hommes sur le terrain», rétorque Imad Fattal. Bientôt, le printemps reviendra et le Pommier refleurira. Et alors, tout sera possible.