Les Genevois digèrent mal leur sortie de la zone euro

La nouvelle est tombée en début de semaine. La Team De Cruz ne portera pas les couleurs suisses lors des prochains championnats d’Europe, organisée mi-novembre en Suède. La fédération nationale a sélectionné le CC Berne en se basant sur les résultats obtenus en ce début de saison. Yannick Schwaller et ses coéquipiers représenteront ainsi la Suisse pour la première fois au plus haut niveau.

Le coup est rude à encaisser pour l’équipe de Peter De Cruz. «Cette non-qualification pour les Européens est une mauvaise affaire pour nous, car nous pensions avoir le potentiel pour aller chercher l’or, regrette-t-il depuis le Canada où les Genevois y disputent cette semaine un tournoi majeur. Surtout, cela impact notre qualification pour les prochains Jeux.»

Le CC Genève a représenté avec brio la Suisse sur sept des dix dernières compétitions majeurs (championnats d’Europe, du monde et JO), ne ratant la médaille qu’à une seule reprise. «Swisscurling a décidé de laisser une chance aux autres équipes de pouvoir se qualifier pour les gros événements, poursuit le skip. Cette année, nous avons fait les frais de ce système. On rate donc une grosse opportunité sans avoir vraiment eu la chance de prouver que nous sommes la meilleure équipe du pays.»

Privés du voyage en Suède cet automne, Peter De Cruz, Benoît Schwarz, Sven Michel et Valentin Tanner ont désormais le regard tourné vers les championnats suisses. Les meilleurs curleurs du pays se retrouveront à Thoune en février prochain pour le titre national. «C’est notre prochain gros objectif car on y jouera notre ticket pour les championnats du monde en cas de victoire, poursuit Peter De Cruz. La difficulté est que tout se joue sur un match, la finale.»

Les Genevois ont déjà décroché à deux reprises le bronze lors de championnats du monde (en 2014 pour leur première participation et 2017). «Si on se qualifie, on visera la médaille d’or aux Mondiaux de Glasgow au printemps prochain.»