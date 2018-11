Les Foulées de Meyrin et la fête au chalet

Si la prochaine Course de l’Escalade attise l’attention, cela ne veut pas dire qu’elle verrouille le calendrier. On l’a vu à Onex, les coureurs apprécient aussi les ambiances plus villageoises. De même, ils seront nombreux, ce samedi, à effectuer un ultime galop d’entraînement à Meyrin où les Foulées automnales marient si bien l’esprit urbain et la nature campagnarde. «On essaie, à notre échelle, de faire de la course un petit événement», indique Stefane Monti, leur nouveau président.

Bien sûr, cette 22e édition ne réinventera pas la roue, ni la basket de course. Elle empruntera toujours la tranchée couverte de la route de Meyrin et les sentiers battus de Mategnin, un grand écart géographique qui fait son charme et sa spécificité. À noter toutefois une petite retouche sur le grand parcours (ramené à 10,07 km ) avec un tour de piste en guise de départ. «Cela permettra au peloton de mieux s’écouler», explique l’organisateur.