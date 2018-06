Les Ducatis en force au Mugello, Lüthi chute

Jorge Lorenzo (Ducati) s'est imposé à l'occasion du Grand Prix d'Italie au Mugello. L'Espagnol a signé sa 45e victoire dans la catégorie MotoGP, alors que Thomas Lüthi est sorti très rapidement.

Look at what it means to @lorenzo99 ????



It's been a long time coming, but the first @DucatiMotor win is in the bag!#ItalianGP pic.twitter.com/lCfauvfvmS