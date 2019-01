Les Aigles s’égarent contre Bienne, gare au coup de barre

Il faut toujours retourner la carte de visite d’un entraîneur. Il paraît que sur la face cachée, il y est inscrit qu’un coach se garde le droit de changer d’avis jusqu’au dernier moment. On aimerait rajouter qu’il n’est pas obligé d’attendre jusque-là. Chris McSorley aime souvent rappeler une vérité. Un technicien qui gagne est un technicien qui a eu raison. À l’inverse, celui qui se trompe doit accepter d’être pointé du doigt. Mardi soir aux Vernets, on a vu beaucoup d’index se diriger sur les épaules du coach canadien. Comment comprendre son choix de défaire sa ligne de parade?

Bienne n’avait sans doute pas imaginé qu’il n’aurait pas à museler le trio Wingels-Richard-Winnik. Les Seelandais ne s’en plaindront sans doute pas le moins du monde, eux qui ont profité de l’aubaine pour engranger une victoire qui les replace dans la partie haute du tableau. C’était l’un de ces matches à six points comme l’on dit. Une victoire des Aigles et les hommes de Chris McSorley revenaient à 1 point des Bernois et s’offraient un véritable bol d’air frais avant d’aller défier Fribourg vendredi. Ce scénario de rêve s’est transformé en cauchemar. On a donc d’autant plus de mal à comprendre comment Ge/Servette a pu se compliquer la tâche. À trop vouloir disséminer ses forces offensives, les Aigles ont été bien inoffensifs.

On imagine que la victoire acquise à Langnau, sans Tanner Richard, malade, a pesé dans la décision du staff au moment de dessiner les lignes pour affronter Bienne. Débarrassé de son virus, il semblait évident que Tanner Richard reprendrait sa place au centre de la ligne de choc qui a porté Ge/Servette en 2019. Chris McSorley en a décidé autrement en maintenant Cody Almond en compagnie de ses deux attaquants nord-américains. Et en plaçant Tanner Richard avec Jack Skille et Noah Rod.

Pour sa défense, Chris McSorley avancera sans doute que Cody Almond a été – et c’est indéniable – très bon à Langnau. Mais une fois de plus, il a démontré qu’il était incapable d’enchaîner deux performances de haut niveau de suite. S’il peut être par moments génial, le futur lausannois est aussi réputé pour son inconstance. Quant à Tanner Richard, il a lui aussi semblé être perdu avec ses compères d’un soir.

En résulte donc le sentiment d’un gros gâchis alors que la lutte pour les play-off est d’une intensité folle. Mine de rien, voilà deux fois de suite que Ge/Servette ne parvient plus à faire le plein de points aux Vernets. Contre Bienne, les Genevois pourront invoquer une certaine maladresse, un manque de réussite également. C’est vrai sur l’égalisation biennoise avec un puck bloqué par un tibia grenat qui termine sur la crosse de Julian Schmutz très prompt à glisser le puck au fond. C’est vrai sur quelques situations chaudes dans la zone de Jonas Hiller. Mais sur l’ensemble du match, il faut bien admettre que c’est Bienne qui a surtout bien joué le coup.

Reste à espérer que Chris McSorley se souvienne d’ici à vendredi qu’il a le droit de retourner sa carte de visite.

Skille sur le flanc

(nxp)

A chaque match son blessé aux Vernets. Cette fois c’est Jack Skille qui n’a pas terminé la partie. Touché au 3e tiers, il n’est plus réapparu. Selon les premières informations, l’Américain a été touché à la ceinture abdominale. Il devrait passer une IRM ce mercredi. Un coup dur de plus pour Ge/Servette dont l’infirmerie ne désemplit pas. Pour rappel, Chris McSorley est privé de ses deux défenseurs suédois Martinsson et Franson ainsi que de son attaquant canadien Lance Bouma. Le coach ne bénéficie plus que d’une seule licence pour engager éventuellement un 8e mercenaire.