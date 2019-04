Les Aigles de Meyrin ne pouvaient plus attendre

Il était sur le terrain lorsque les Aigles de Meyrin avaient remporté leurs deux derniers trophées, la Coupe de Suisse en 2006 et le titre national en 2008. Alain Dubuis ne se doutait pas alors qu’il lui faudrait attendre plus d’une décennie avant de revivre un tel bonheur. Un bail, une éternité.

Devenu depuis président du club, l’ancien joueur a longtemps éprouvé une sensation de vide, de manque. Jusqu’à samedi dernier et ce succès éclatant (54-72), en finale de la Coupe, contre les Pilatus Dragons. Pour lui, c’est comme une délivrance. «Vous savez, c’est difficile de solliciter des sponsors en leur disant que vous êtes deuxièmes depuis dix ans…»

Le dirigeant meyrinois est aux anges. «On a enfin tourné la page, écrit un nouveau chapitre de notre histoire», se réjouit-il. Au fond de lui, malgré une défaite amère lors du premier acte de la finale des play-off, il savait que le moment était venu. «Qu’on ne pouvait plus attendre!» À Nottwil, dans le fief de leur éternel rival, les Genevois ont su patienter encore un peu avant de faire la décision dans le dernier quart. «Ça a été un match tendu et longtemps très serré. Mais les gars n’ont pas lâché. Ils voulaient leur revanche, ils ont su transformer leur rage en énergie positive. À l’entraînement, on les avait convaincus qu’ils étaient les meilleurs», poursuit Alain Dubuis.

Emmenée par un Schwan Wahab (29 points) bien plus inspiré qu’une semaine plus tôt, l’équipe de Christopher Mulciba a fait triompher son collectif, là où la tentation de l’exploit personnel aurait pu la perdre. C’est avec ce même état d’esprit qu’elle compte bien s’imposer le 4 mai à Nottwil et arracher le titre une semaine plus tard à Champs-Fréchets. (TDG)