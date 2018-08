Lea Sprunger: «avec ma médaille dans la main, je réalise beaucoup mieux»

À Berlin, les médailles se gagnent dans la ferveur du stade olympique et elles se distribuent dans la liesse de Breitscheidplatz, souvent après une courte nuit. C’est une autre forme d’émotion. On est moins dans la sudation et la jubilation, peut-être plus dans l’émerveillement. «C’est un sentiment très fort, surtout au moment de l’hymne national. Je n’ai pas pu m’empêcher de verser quelques larmes. Il y avait dans le public mon frère, arrivé le matin même. Mon titre, je l’attendais un peu! Sa présence ici, c’était plus une surprise», confie Lea Sprunger. La championne d’Europe du 400 m haies vient de redescendre de son petit nuage. Elle tient sa médaille d’or avec des étoiles dans les yeux. «Avec elle dans la main, je réalise beaucoup mieux», dit-elle.

Cette médaille tant convoitée, c’est la dernière pièce de son puzzle. Celui qu’elle assemble patiemment depuis des années. «Je suis un exemple de persévérance», répète-t-elle. «Ce titre, c’est la fin d’un long parcours», ajoute-t-elle. Une délivrance? «Non, plutôt un soulagement. Je ne me suis jamais sentie enfermée. J’ai juste pris un peu plus de temps que d’autres pour arriver à mes fins. À chacun son chemin. Moi, je me suis nourrie de mes échecs avant de goûter au dessert.»

Une famille unie derrière sa championne

Plus tôt, tandis que Lea Sprunger sanglotait de joie sur le podium, son public lui avait transmis sa flamme et son admiration. Il y avait des supporters de Sainte-Croix, venus encourager… Loïc Gasch, le sauteur d’Yverdon. Christoph Seiler, le président de Swiss Athletics, sa cloche de l’Emmenthal sur l’épaule. Et bien sûr, le clan des Sprunger, «une famille unie venue encourager sa championne», témoigne Doris, la maman. «Il y a déjà eu d’autres «plus beaux jours de ma vie» comme des naissances ou des mariages. Mais là, c’est la première que je vois l’un de mes quatre enfants se hisser sur la plus haute marche d’un podium international. Même si je n’ai pas pleuré, ça m’a fait chaud au cœur. Alors, oui, c’est encore un plus beau jour de ma vie! Lea mérite tellement ce qui lui arrive.»

Avec ses proches, Lea Sprunger a fêté son titre jusqu’au bout de la nuit. «Et on n’a pas bu que du vin», assure-t-elle. «J’ai bien droit à deux jours de repos avant de retrouver le chemin des pistes», poursuit-elle. L’avenir proche, ce sont les meetings de la Ligue de diamant à Birmingham et Zurich. Comment va-t-elle les aborder? Faut-il attendre une nouvelle Lea Sprunger? «Non, cela ne va rien changer à ma personnalité, répond-elle. Mais j’aurai peut-être une autre approche de la course, un autre état d’esprit. Et j’imagine que mes adversaires vont me regarder un peu différemment. Regarde-t-elle déjà plus loin? Vers Doha, vers Tokyo? «Je vais simplement reprendre mon chemin et me remettre au boulot!»

La course de Lea Sprunger vendredi soir:

Magnifique Lea Sprunger! La Ginginoise de 28 ans, magistrale, décroche l'or européen du 400 mètres haies dans le Stade olympique de Berlin #athlétisme #RTSsport pic.twitter.com/VG9LogJUIB — RTS Sport (@RTSsport) 10 août 2018

