Lea Sprunger annonce son retour et ses ambitions

C’est un communiqué en forme de carte postale. Il porte sa signature car Lea Sprunger est sa propre attachée de presse. On imagine la Vaudoise sous le soleil de Potchefstroom, mais attention, elle n’est pas en tongs. Son havre sud-africain est un camp d’entraînement, pas un village de vacances. C’est là-bas, depuis des années, qu’elle prépare ses saisons et forge ses succès. C’est ainsi, autant fourmi que sauterelle, que la «Longue de Gingins» est devenue championne d’Europe du 400 m haies, l’été dernier à Berlin. Sa plus belle consécration, sans doute pas la dernière. À l’horizon, il y a les Européens indoors de Glasgow, les Mondiaux de Doha et les JO de Tokyo…

Là, Lea Sprunger nous annonce son retour en hiver! Fini la douceur australe, cap sur Macolin, où elle entamera sa saison en salle le 27 janvier. Cinq semaines à fond la caisse, un tourniquet d’émotions, sans haies mais pas sans obstacles. Elle n’attend que ça. Et elle n’a pas peur d’annoncer la couleur: «Le 2 mars, je serai au départ des Européens avec la victoire comme objectif. Le niveau du 400 m est devenu extrêmement élevé et je sais que la lutte sera intense et passionnante. Surtout que la salle réserve souvent des surprises…» Les points de suspension rappellent ses galères passées. Un coup de barre fatal en finale des Européens à Belgrade, en 2017. Une disqualification injuste l’an passé aux Mondiaux de Birmingham. Des médailles qui s’envolent. Des larmes vite effacées. Lea Sprunger est une battante opiniâtre. Et une passionnée qui se réjouit de disputer à Glasgow la finale du relais 4 x 400 m, une première helvétique.

Cinq mois se sont écoulés depuis son titre estival. Elle a eu droit à beaucoup d’honneurs, de sollicitations. Elle s’est offerte des vacances réparatrices en Nouvelle-Zélande. Puis elle s’est remise au travail, à Potchefstroom. «Avant Noël, j’ai été handicapée par un blocage dans le dos durant quelques jours, puis par un virus qui m’a un peu affaiblie, mais maintenant tout est rentré dans l’ordre», écrit-elle.

Contrairement à l’hiver dernier, la Vaudoise ne participera pas au World Indoor Tour, dont elle avait gagné le jackpot. «Le 400 m n’y figure pas. Je passerai un test très sérieux le 6 février à Torun contre la championne d’Europe Justyna Swiety et la médaillée de bronze Lisanne de Witte», ajoute-t-elle. Dans sa tête, tout est en place. Le starter peut préparer son pistolet. (TDG)