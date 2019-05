Le vélo des équipes nationales demeure une douce utopie

Le Valaisan Simon Pellaud l’a bien fait vivre, ce maillot rouge à croix blanche, mercredi entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds (lire encadré). La présence d’une équipe de Suisse sur le Tour de Romandie, si fugace soit-elle, ça fait aussi ressurgir les fantasmes d’un passé révolu: quand le vélo se courait en partie par nations.

«C’était il y a longtemps, je ne pense pas que nous puissions retrouver ça, coupe en souriant Marcello Albasini, père du coureur Michael et directeur sportif de Swiss Cycling. Tout est tellement dirigé par les sponsors, la publicité, qu’en dehors de certaines exceptions – pourquoi pas une équipe polonaise sur le Tour de Pologne? –, cela me semble un peu utopique. Vous pouvez essayer de monter une sélection suisse pour le Tour de France, on ne sait jamais. Mais la question, c’est qui paierait les salaires? À moins qu’une fédération ne trouve un sponsor assez gros pour mettre ça sur pied, je n’y crois pas.»

Première en 1930

Personne n’y croyait non plus, en 1930, lorsque Henri Desgranges, père du Tour de France, passa à l’acte, irrité par la domination outrancière de la formation Alcyon-Dunlop, inquiété par la désaffection du public. Cinq équipes nationales de huit coureurs (France, Italie, Belgique, Espagne et Allemagne) composent un peloton complété par la catégorie des «touristes-routiers». Le cyclisme par nations, quoique haché par la guerre, vit de grandes heures jusqu’en 1968, édition boudée par les plus grands – Merckx, Anquetil, Gimondi, Ocaña. Les marques avaient gagné.

Mais jamais l’idée n’a cessé de flotter. En 1982, enthousiasmé par le Mundial de foot, le patron Jacques Goddet évoque un Tour par nations tous les quatre ans; en vain. On y songe en 1998, histoire de mieux oublier l’affaire Festina; cela ne se fera pas ni en 2013, année où David Lappartient, pas encore président de l’UCI, plaide pour un retour du passé.

Le présent, on l’a vu mardi matin à Neuchâtel. Sur le parking des équipes, il y a les bus de l’équipe des Émirats arabes unis ou du Team Bahrain-Merida. On n’est plus trop dans l’esprit que l’ancien champion Raphaël Geminiani décrivait ainsi dans sa bio: «On se battait pour un maillot, cela avait du sens. On se mettait à mort pour nos couleurs, le public le savait et aimait ça.» Mais on y met du cœur: «Même s’il faut admettre que nous en sommes très éloignés, nous sommes très fiers de représenter ce pays, dit Mateja Kos, responsable de la communication du Team Bahrain. D’un côté, Bahreïn est une partie de nous – j’ai appris beaucoup de leur culture. De l’autre, notre but est d’offrir une visibilité à ce pays, tout en faisant découvrir le cyclisme aux gens – deux fois par année, nous allons là-bas avec les coureurs.»

L’espace d’une semaine

Un peu – toutes proportions gardées – comme le PSG au Qatar, d’ailleurs l’effectif du Team Bahrain, dont les véhicules sont immatriculés en Italie, compte seize nationalités différentes. Chez Astana, dont l’ADN était très kazakh à l’origine, on n’a pas forcément le sens du drapeau. Ou alors celui de l’Érythrée pour Merhawi Kudus. «Nous sommes avant tout une famille internationale, mais à aucun moment je n’ai l’impression de courir pour le Kazakhstan», nous dit-il. L’idée d’une équipe d’Érythrée? Sourire entendu: «Tout est toujours possible, nous avons beaucoup de bons coureurs. Mais au niveau structurel et financier, c’est plus dur.»

Une utopie, on y revient. Une utopie que Danilo Hondo, sélectionneur de l’équipe de Suisse sur ce Tour de Romandie, essaie d’utiliser, l’espace d’une semaine: «Pour les coureurs, ce maillot rouge à croix blanche constitue une grande stimulation, un peu comme en football: c’est bien de jouer pour son club, mais c’est tout autre chose de courir pour tout un pays.»

Primoz Roglic annonce la couleur

Simon Pellaud aime se montrer, c’était réussi mercredi, lors de la 1re étape du Tour de Romandie. Au cœur d’une échappée qui lâcha prise à 29 km de l’arrivée, le Valaisan a fini la journée avec deux maillots distinctifs sur les épaules: meilleur grimpeur et combatif du jour. «Le carton aurait été plein si l’échappée était allée au bout», sourit Pellaud, qui craint d’avoir «mal aux jambes», aujourd’hui entre La Tchaux et Morges. Cette 2e étape, c’est le Slovène Primoz Roglic, déjà tenant du titre, qui l’abordera avec le maillot jaune de leader. Déjà. Encore: «L’an passé, j’avais aussi pris la tête à ce moment de la course, ça me va», sourit le coureur de la formation Jumbo-Visma. Le bonhomme, qui a terminé huit fois sur le podium sur seize jours de course en 2019, a annoncé la couleur: il sera très dur à aller chercher. Dans le final, il a tranquillement laissé le Gallois Geraint Thomas (Ineos) et le Français David Gaudu (Groupama-FDJ) s’écharper; puis il a rallié la tête de course et remporté un sprint dénué de sprinters – ils avaient tous lâché la rampe au cours d’une étape casse-pattes (cinq ascensions, sans compter les bosses). S.M.

(TDG)