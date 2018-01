Le triomphe de Federer salué dans la presse

Roger Federer a une nouvelle fois inscrit l'histoire en défendant avec succès son titre de l'Open d'Australie à Melbourne. Et la presse international regorge de superlatifs envers le joueur bâlois.

«La légende du siècle», écrit le quotidien L'Equipe sur sa une. «Aucun autre champion n'a autant marqué l'histoire du sport par son élégance et ses performances», ajoute le journal sportif français de référence.

Le Monde estime que le triomphe de Federer dimanche doit beaucoup à son intelligence. Le Suisse a su «réinitialiser» son tennis pour prolonger sa carrière, estime le quotidien français. «Comme en 2017, le Suisse a éclipsé toute la concurrence aux antipodes», le journal estimant que le joueur est «le seul à sortir son épingle du jeu».

L'exploit de Federer fait également les gros titres en Italie. Immense Federer! Le Suisse gagne pour la sixième fois l'Open d'Australie: «C'est la conclusion d'un conte de fées» pour La Repubblica.

Quant à La Stampa, elle titre sur «Federer: une légende sans fin: remporte son sixième titre en Australie».

La presse allemande salue également l'exploit de Roger Federer, même si elle a plus vibré à la journée de Bundesliga en football. Die Welt rapport les propos élogieux de Boris Becker. «Même dans ses moments faibles, Roger Federer reste plus fort que tous les autres à leur sommet», a déclaré l'ancien champion allemand.

Outre-Manche, la BBC salue «le second âge d'or de Federer». Alors qu'il aurait dû normalement faire du passé en raison de son âge, le voilà qu'il pourrait bien entrer dans une nouvelle période de domination, estime le chef des sports de la télévision britannique. «A 36 ans, Federer bouge nettement mieux que la plupart des sportifs d'élite âgés de 21 ans.»

“A sixth Australian Open, a 20th Grand Slam, and you would think now all roads point to Wimbledon and the chance to record Grand Slam title number 21.”



A l'instar d'aures titres, The Telegraph revient sur les larmes du champion à la remise du trophée... et au fait qu'il n'ait pas promis de revenir l'année prochaine. «L'émotion était tellement intense que nombre de ses fans ont craint le pire», certains y voyant une forme d'adieu. Un oubli vite rectifié en conférence de presse. «Oui, j'aimerais revenir. Je sais que j'ai oublié de le dire après le match», a précisé Roger Federer.

Roger Federer was rendered speechless with emotion after winning the Australian Open - his 20th grand slam title.

Roger Federer a également les honneurs du Times avec sa photo en une du prestigieux quotidien britannique.

(nxp)