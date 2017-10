Le show Hischier à Ottawa

Nico Hischier a ouvert le score après 2'30'' de jeu sur un service de Drew Stafford. 119 secondes plus tard, il signait le 2-1 pour une équipe qui devait perdre son gardien Cory Schneider blessé au bas du corps, qui était menée 4-2 à l'issue du deuxième tiers temps et qui était enfin privée de Mirco Müller blessé.

1st career goal for Nico Hischier. Proud moment in Moose Country!#GoNicoGo pic.twitter.com/KYvrdGhCSF — Halifax Mooseheads (@HFXMooseheads) 19 octobre 2017

Mais il est écrit que les Devils sont bien cette année une équipe capable de tous les exploits dans le sillage du no 1 de la draft. Keith Kinkaid relayait tout d'abord Schneider dans la cage pour détourner les neuf tirs qui lui ont été adressés. Kyle Palmieri et Marcus Johansson permettaient ensuite à New Jersey de revenir au score avant le 5-4 de John Moore après 1'20'' de jeu dans la prolongation sur un assist de... Nico Hischier.

Le Valaisan a obtenu la deuxième étoile après ce match à 3 points, la première revenant à John Moore. Nico Hischier est, bien sûr, l'un des artisans de ce début de saison de rêve de New Jersey qui a gagné six matches sur sept. Le fait d'avoir attendu sept rencontres pour marquer son premier but en NHL est plutôt un bon signe dans la mesure où ce fut également le cas pour un certain Patrick Kane...

«C'est une super sensation», a lâché Nico Hischier, cité sur le site de la NHL. «Je savais que ça finirait par venir à un moment donné. Je devais juste persévérer, comme mes coéquipiers me l'ont dit. C'est arrivé aujourd'hui (réd: jeudi), et c'est encore meilleur lorsque ce premier but s'accompagne d'une victoire. Je suis vraiment très heureux», a-t-il poursuivi.

Kevin Fiala décisif aussi

Un autre attaquant suisse a brillé jeudi soir. Kevin Fiala a signé l'assist sur le but de la victoire de Nashville - le seul de la rencontre - à Philadelphie. Le Saint-Gallois a trouvé Colton Sissons à la 44e pour le 1-0. Roman Josi était sur la glace lors de cette réussite. L'homme du match fut Pekka Rinne, auteur de 28 arrêts pour son «blanchissage».

Sven Bärtschi a été crédité d'un assist lors de la défaite 6-3 de Vancouver à Boston alors que Sven Andrighetto n'a comptabilisé aucun point lors de revers 4-3 à Denver de Colorado devant Saint-Louis. Enfin, la soirée a été marquée par le mutisme de Nikita Kucherov lors du succès 2-0 de Tampa Bay à Columbus. Buteur lors des sept premiers matches de la saison, l'ailier russe du Lightning n'a cette fois pas trouvé le chemin des filets pour mettre un terme à une série qui demeure extraordinaire.

(ats/nxp)