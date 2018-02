Le rugby a éteint la lumière

Le tournoi des Six nations commence aujourd’hui et il faudrait s’en réjouir, mais comment faire, sinon en oubliant que toutes les équipes, à commencer par le Pays de Galles (six titulaires absents), ont perdu cette saison de nombreux éléments sur blessure? Parmi les traumatismes auxquels les joueurs sont de plus en plus exposés on trouve les commotions cérébrales. Parce qu’elles sont mieux diagnostiquées, mais aussi parce que le rugby, devenu plus frontal, est pratiqué par des athlètes toujours plus rapides et puissants. Le joueur moderne a pris dix kilos de muscles et 30% de vitesse sur les dix dernières années, rappelait Le Temps en septembre. Il participe à des matches à 48 minutes de temps de jeu effectif et 162 situations de contact (ruck ou maul), contre 27 minutes et 69 rucks/mauls il y a vingt ans. Les corps, durement sollicités, plient comme de la tôle froissée. «Désormais, la commotion fait pratiquement partie du jeu», s’inquiète un neurologue dans Libération. Clubs, anciennes gloires et instances prônent un changement dans les méthodes d’entraînement et de jeu c’est-à-dire, aussi, dans les mentalités.

Quatre moyens de lutter contre les commotions cérébrales en rugby

1. Respecter le protocole commotion Soucieux de protéger les joueurs, World Rugby, l’instance faîtière des disciplines à XV et à VII, a mis en place le protocole commotion en 2012. Le dispositif oblige un joueur soupçonné de commotion à quitter le terrain cinq minutes (dix depuis cette saison) pour y subir un test neurologique. Le blessé doit alors répondre à une série de questions et se soumettre à un test d’équilibre. Si l’examen est rassurant, il peut reprendre sa place. Sinon, il doit rentrer au vestiaire. Le problème, toutefois, est double: d’abord parce qu’une mauvaise évaluation entraîne fatalement un risque élevé de morbidité en cas de syndrome du second impact; ensuite parce que les clubs peuvent toujours être tentés de faire revenir au jeu un élément clé, même durement touché (le Clermontois Jamie Cudmore en a fait les frais en 2015). Autre mesure mise en place chez les amateurs français: le carton bleu. Ce dernier est brandi par l’arbitre pour sortir définitivement un joueur qui présenterait des symptômes se rapprochant d’une commotion.

2. Soigner la technique Le 7 janvier, une scène a marqué l’opinion publique en France. Un jeune joueur de Clermont (Samuel Ezeala) a subi un k.-o. impressionnant après un plaquage sur un adversaire. Si l’accident a relancé le débat sur la dureté du rugby, il a aussi souligné la nécessité du bon geste. «Il est important de comprendre que le problème des commotions n’est pas une question d’âge, de poids ou de physique, a rappelé Frédéric Michalak (ouvreur de Lyon et ancien international), en commentant sur Twitter la blessure d’Ezeala. C’est essentiellement lié à notre technique au plaquage! Le mauvais placement des appuis et la mauvaise épaule engagée nous exposent souvent à cela.»

Une observation que partage Jonathan Torossian, responsable de la formation du Servette Rugby. «Un très grand nombre de commotions est dû à un mauvais geste technique. On peut anticiper ce problème en faisant de la prévention, c’est-à-dire en donnant les bons outils techniques aux jeunes.»

3. Privilégier le jeu d'évitement Les notions d’évitement, de jeu en mouvement et d’intelligence situationnelle ont été supplantées par un rugby devenu plus frontal. «Que les jeunes aillent moins à la musculation et qu’ils fassent un peu plus de technique», grondait Marc Lièvremont (ex-sélectionneur du XV Bleu) sur Canal + en janvier, appelant à ne pas oublier le «jeu d’évitement» (en opposition au jeu d’affrontement). Une lecture de la situation partagée par son compatriote David Skrela, ex-demi d’ouverture. «Les joueurs, pour être les meilleurs, sont souvent persuadés qu’ils doivent être parmi les plus costauds, pose-t-il dans le livre «Peur sur le rugby». C’est vrai qu’il faut courir vite et être fort, mais il faut être joueur de rugby avant tout. C’est un sport d’évitement, de passes, d’intelligence, de jeu dans les espaces. Or souvent, nous assistons aujourd’hui à des répétitions de phases de jeu de contact.» Puisque tout ce qui fait gagner inspire, il faut espérer que le rugby d’espaces sublimé par les redoutables All Blacks éclaire une génération.

4. Changer les mentalités Si les discours des formateurs indiquent une (timide) prise de conscience, les mentalités sont tenaces. Il y a deux semaines, L’Est Républicain s’est intéressé à un club ardéchois où, explique le journal, «les contacts sont travaillés et répétés aux entraînements, les techniques d’évitement beaucoup moins». Le quotidien cite ensuite un espoir de 19 ans, qui avoue, avec ses maux à lui: «On fait de la musculation pour nous préparer aux chocs. On fait aussi des jeux comme le couloir de la mort où on doit résister à des charges et des oppositions.» Le directeur du centre de formation, lui-même ancien joueur, légitime la démarche en brandissant le feu vert médical: «Après concertation avec différents médecins, on est venu à la conclusion qu’il fallait muscler le cou des joueurs. Donc certaines séances de musculation sont consacrées à la prise de masse à ce niveau, puisque c’est là où la commotion se crée.» Le risque: qu’une génération de cous de taureaux durcisse davantage encore le jeu.

