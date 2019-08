Le rachat de l’OGC Nice pourrait freiner l’exode des talents du LS

C’est une réaction instinctive, presque un réflexe amoureux. Lundi soir, les supporters du Lausanne-Sport ont ressenti un (bref) sentiment d’abandon. En actant le rachat de l’OGC Nice, Ineos venait de s’offrir un second club de football, plus grand, plus cher (environ 100 millions d’euros). Entre jalousie et résignation, les tripes ne sont jamais de bons conseils. Alors même si Bob Ratcliffe s’empressa mardi, au cœur de son marathon médiatique, d’écrire que le LS «rest[ait] solidement en place au centre de [son] attention», la crainte de devenir «l’autre» s’était emparée des subconscients.

Une référence en Europe

Cette crainte est-elle justifiée? Même s’il faudra du temps pour dessiner une réponse définitive, rien n’interdit de parier que non. D’abord parce que les logiques économiques et amoureuses ne suivent pas les mêmes ressorts. Ensuite parce que l’histoire récente des multipropriétés – un actionnaire majoritaire qui possède plusieurs clubs – raconte une dynamique peu exclusive et rarement linéaire. Si le City Football Group a créé une marque globale (New York, Melbourne, Yokohama) à partir d’un joyau (Manchester), la famille Pozzo s’est, elle, diversifiée au point que Watford génère plus de revenus que la «maison mère» de l’Udinese. Quant à la «galaxie Red Bull» – un groupe industriel actif dans plusieurs disciplines sportives comme Ineos –, elle a réussi à s’imposer comme une référence de la postformation européenne tout en faisant accepter à l’UEFA l’idée que Salzbourg et Leipzig participent à la même Coupe d’Europe.

Si Ineos souhaite s’inspirer de Red Bull, le Lausanne-Sport doit-il craindre un destin à la Salzbourg – dix titres de champion depuis 2007, demi-finaliste de l’Europa League 2017, deux saisons à admirer Sadio Mané? La question fait sourire. Mais est-ce vraiment le modèle envisagé? «Il y a des synergies à trouver entre Nice et Lausanne-Sport, insistait mardi Bob Ratcliffe devant les médias français. La Suisse est un grand pays de formation, son système fonctionne bien. Or comme nous voulons investir dans la jeunesse, les opportunités existent; notamment en matière de scouting, d’analyse des données et de camps d’entraînement.»

Au cœur d’une conférence de presse d’intronisation, avant même que Patrick Vieira ne soit confirmé à son poste d’entraîneur, la déclaration d’intention a de quoi rassurer. Certes Ineos rêve de disputer la Ligue des champions avec Nice («dans un projet de trois à cinq ans»). Mais il compte y parvenir en s’appuyant sur le Lausanne-Sport. Et sa logique «gagnant-gagnant» semble vouloir faire la part belle au «scouting» et au «data», deux mots très souvent prononcés par Bob Ratcliffe.

«Même si je n’ai aucune idée des intentions d’Ineos, je comparerais plutôt le potentiel de ce projet à celui qui unit l’AS Monaco au Cercle Bruges, précise Raffaele Poli, responsable de l’Observatoire du football au Centre international d’étude du sport à Neuchâtel. Il y a un club qui cherche à jouer les premiers rôles en Ligue 1 et un autre, moins performant dans un championnat plus modeste, qui peut servir de plateforme pour faire mûrir et valoriser des jeunes joueurs.» Pour le chercheur, «ce modèle visant à mutualiser certains moyens et à contrôler un plus grand parc de joueurs fait sens tant sportivement qu’économiquement». «Mais si tel était l’objectif dès le début, on peut s’étonner qu’Ineos ait commencé par le «petit club»; sauf s’il a considéré le LS comme un laboratoire, s’interroge Raffaele Poli. Au final, la multipropriété et ses synergies ne se mettent pas en place en un claquement de doigts. Il faut des personnes compétentes partout et une structure précise. Car si elle n’est pas bien pensée, l’expérience est vouée à l’échec.»

Liens à détailler

Voilà sans doute pourquoi, de Lausanne jusqu’à Nice, chacun préfère attendre avant de détailler ces liens qui doivent devenir une force. «À Lausanne, on vise la promotion avec l’inauguration du nouveau stade, mais la saison vient tout juste de débuter. Et à Nice, je viens à peine de recevoir ma carte d’accès, souriait mardi Bob Ratcliffe. Donc oui, on va se pencher attentivement sur des synergies. C’est au programme.» Un programme sur lequel Ineos a peut-être déjà pris un peu d’avance.

«Avec Nice, Bryan Okoh serait resté»

Même s’il le cache derrière une mine aussi triste qu’un ciel du Lancashire, Bob Ratcliffe est un passionné. Mardi à Nice, il l’a prouvé en multipliant les références à ses dialogues avec les acteurs du football. Parmi eux, Patrick Viera, Dante, capitaine des Aiglons, mais aussi la famille de Bryan Okoh, le jeune Lausannois de 16 ans parti cet été au Red Bull Salzbourg. «Nous avions un grand espoir au Lausanne-Sport qui avait sur la table une très belle proposition. J’ai longuement discuté avec sa famille parce que nous voulions le garder. Quand j’ai demandé si le fait d’acheter Nice pouvait les faire rester, ils m’ont répondu que oui.»

À quelques semaines près, l’argument aurait pu faire pencher la balance. Aujourd’hui, ce défenseur central ambidextre évolue à Liefering (2e division autrichienne) et son transfert a rapporté plus de 2 millions d’euros au LS. Le fait que Bob Ratcliffe cite son cas à l’heure d’évoquer les synergies à créer n’a donc rien d’anodin. Il témoigne d’une frustration à corriger et montre le modèle à suivre (le milieu Joël Ribeiro est aussi parti à la Juventus). «Nous avons trois internationaux M21 au LS. L’axe Lausanne-Nice va créer des opportunités, dans les deux sens.»

L’OGC Nice peut-il devenir la carotte capable de faire patienter les meilleurs jeunes jusqu’à la Challenge (Super) League? «C’est un discours cohérent, valide Raffaele Poli. Avec des réussites comme Mané ou Upamecano, Salzbourg a prouvé sa capacité à valoriser des joueurs. Le LS part de très loin. Mais il suffirait d’un ou deux parcours réussis pour que le club se façonne une réputation.» M.A.