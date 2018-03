Le président sud-coréen déclare les jeux ouverts

Le président sud-coréen Moon Jae-in a déclaré ouverts vendredi soir les Jeux Paralympiques moins de deux semaines après la clôture des JO-2018 lors d'une spectaculaire cérémonie dans un contexte de rapprochement diplomatique entre les deux Corées.

Après des spectacles culturels et de danse puis un défilé des athlètes, Moon a officiellement ouvert les plus grands Jeux Paralympiques de l'histoire.

???? The moment the Paralympic Flame is lit at #PyeongChang2018 - let the Winter Games begin! ??????????#OpeningCeremony #Paralympics #TorchRelay pic.twitter.com/XE841SKZpz