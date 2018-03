Le président armé voulait «protéger ses fans»

Le président du PAOK Salonique Ivan Savvidis a présenté ses «excuses» pour avoir interrompu dimanche, arme à la ceinture, un match contre l'AEK Athènes. Cette action a provoqué la suspension du championnat de Grèce par le gouvernement. La FIFA a aussi fermement réagi. Elle a agité la menace d'une suspension du statut de membre de la Grèce.

«Je veux présenter mes excuses aux supporters du PAOK, à tous les amateurs grecs et à la communauté internationale du football», écrit Ivan Savvidis dans un communiqué distribué par son club, siégeant à Thessalonique. «Clairement je n'avais pas le droit d'aller ainsi sur le terrain», ajoute-t-il, assurant que cette «réaction émotionnelle» était due à «la situation négative généralisée prévalant dans le football grec récemment», et à «tous les incidents inacceptables, et non sportifs, qui s'étaient déroulés à la fin du match» de dimanche contre le club athénien. Comme «cela pouvait faire dégénérer la situation (...), mon seul but était de protéger les dizaines de milliers de fans du PAOK de provocations, et même de victimes humaines».

Il indique avoir fait ça pour protéger les fans d'éventuelles provocations et complications, tout en n'indiquant qu'il n'avait aucune intention d'interférer avec l'arbitre ou l'équipe adverse. Et il réfute toute menace. — Football Grec France (@footgrec) 13 mars 2018

L'épisode, à la 90e minute, a été déclenché par la décision de l'arbitre, Giorgos Kominis, de refuser pour hors-jeu un but crucial que le défenseur capverdien du PAOK, Fernando Varela, venait de marquer.

L’incroyable histoire du week-end : le proprio du PAOK Ivan Savvidis retenu alors qu’il pénètre sur la pelouse, armé, pour attaquer l’arbitre du match qui a refusé un but à son équipe à la dernière minute pic.twitter.com/4zsKv7CnN6 — Bruno Constant (@Bruno_Constant) 12 mars 2018

(ats/nxp)