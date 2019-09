Le premier Mondial romand sacrera forcément un costaud

Un petit tour rapide de la jolie ville de Harrogate, qui accueille cette semaine les Mondiaux de cyclisme, suffit à se rendre compte de la tâche immense qui attend les organisateurs valdo-valaisans dans une année. La cité du Yorkshire du Nord est une ode à la petite reine: les bords de route sont noirs de monde, la «fan zone» est gigantesque et toutes les infrastructures nécessaires à cette manifestation peuvent faire peur. Mais du côté du comité d’organisation du Mondial 2020 (du 20 au 27 septembre), on a l’air serein et on observe l’événement avec une pointe d’envie.

Tracé de la course en ligne

Mercredi, la délégation suisse forte d’une grosse dizaine de personnes était en Angleterre, dans cette bourgade de quelque 70 000 habitants sise, en gros, entre Manchester et Middlesbrough, pour présenter leur Mondial. On y a eu la confirmation du tracé de la course en ligne (244 km). Celle-ci partira d’Aigle, ira tourner à Villeneuve, prendra le coude du Rhône pour faire un virage à Sion et retour, sur 120 kilomètres environ. Place ensuite à la boucle d’une vingtaine de kilomètres autour de Martigny, à parcourir sept fois. Au menu? La Petite-Forclaz, sa montée d’un peu moins de 4 kilomètres, une pente moyenne de 11% et environ 400 mètres de dénivelé positif. De quoi assurer le spectacle, avec environ 3000 mètres de grimpette en tout.

«Vous pourrez y voir que le vélo est une des plus magnifiques manières de découvrir notre pays», a entamé François Voeffray, chef de mission adjoint à l’ambassade de Suisse à Londres. Pour Philippe Leuba, conseiller d’État vaudois, «Aigle est la «maison du cyclisme» et sa situation géographique est parfaite. Entre plaine et montagne, ça donnera une course magnifique. Ces Mondiaux viendront clôturer une année exceptionnelle dans notre canton, avec quatre compétitions planétaires différentes.»

Son homologue valaisan, Frédéric Favre, assure, quant à lui, que «si nous avons de la neige et des stations de skis de standing, nous avons aussi un climat méditerranéen et plus de 300 jours de beau temps par année.» Un argument qui a forcément fait mouche, dans le nord de l’Angleterre. «Ce sera dans notre jardin et je m’en réjouis énormément. Cette région a tout à offrir aux cyclistes. J’ai essayé le circuit et je peux vous dire que c’est le plus dur de tous les temps», s’est félicité de son côté David Lappartient, président de l’Union cycliste internationale.

Chrono par équipes mixtes

À Harrogate, avant qu’Aiglons, Martignerains et compagnie ne servent l’apéritif et la raclette réglementaires, on a aussi pu découvrir le tracé du contre-la-montre. L’effort solitaire des pros aura lieu cette fois, et c’est nouveau, le premier dimanche de compétition. L’UCI souhaite ainsi convaincre les meilleurs athlètes de courir son nouveau bébé, le chrono par équipes mixtes le mercredi.

Contrairement à l’épreuve en peloton, l’exercice contre le chronomètre sera plat comme la main et sacrera un vrai spécialiste. Les professionnels partiront encore d’Aigle, iront jusqu’à Saxon et rejoindront Martigny.