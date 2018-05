Le nouveau gardien du FC Sion vient de l'AS Saint-Etienne

Le club valaisan a engagé jusqu'en 2022 Anthony Maisonnial, un jeune Français de 20 ans qui figurait dans l'effectif de l'AS Saint-Etienne.

Le portier, que Sion présente comme «un des gardiens les plus prometteurs de son pays», n'a toutefois jamais défendu la cage des Verts cette saison. Il n'a pris place sur le banc stéphanois, en tant que remplaçant de Stéphane Ruffier, que six fois sur l'ensemble de l'exercice écoulé et toutes compétitions confondues.

Maisonnial compte deux matches de Ligue 1 (dont un comme titulaire) et un de Coupe de France à son actif, tous disputés en 2016/17. Le gardien fait partie depuis novembre passé du cadre de l'équipe de France M20 (une sélection), après avoir porté cinq fois le maillot de la sélection des moins de 19 ans. (ats/nxp)