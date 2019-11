Le nouveau boss des arbitres fonctionne toujours à l’instinct

Dans le canton de Vaud, il y a le conseiller fédéral Guy Parmelin, c’est vrai, mais aussi des gens qui ont un vrai pouvoir. Dominique Blanc est président de l’Association suisse de football et ses quelque 300'000 licenciés. Au sein de l’ASF, le patron des 4700 directeurs de jeu qui officient lors des près de 10'000 matches hebdomadaires vient également de la région. Il s’agit de Christophe Girard, 38 ans, nommé d’abord ad interim à la tête de la Commission des arbitres – à la suite du décès de l’ancien président Markus Hug – en début d’année, avant d’être confirmé dans ses fonctions.

Le Vaudois travaille à plein temps comme responsable RH dans une société sise sur La Côte et ses nouvelles fonctions doivent s’intégrer dans un agenda déjà bien rempli. Pas simple à insérer dans une vie de famille, avec un fils de 3 ans dans l’équation. «Heureusement que mon épouse, Noémie, est géniale, je ne pourrais pas faire tout ça sans elle», sourit celui qui définit son poste comme «un rôle un peu stratégique et politique. Je dois pouvoir donner un cap, tout en étant responsable de l’application des directives des Fédérations internationale (FIFA) et européenne (UEFA) sur le territoire national. Des professionnels, jusque chez nos juniors.» Il fait aussi le tampon entre les clubs et ses ouailles, mais aussi, et c’est nouveau, avec les médias.

Davantage de transparence

Cet ancien directeur de jeu a gravi les échelons dans l’encadrement des hommes en noir, comme on les appelait un temps. Le citoyen de Vufflens-la-Ville s’est retrouvé à la tête de la corporation il y a peu et apporte un vent de fraîcheur dans un domaine qui se cherche des têtes d’affiche depuis longtemps. La Suisse a eu Urs Meier, puis Massimo Busacca, mais peine depuis à retrouver les sommets. «On a continué à être bon, mais au niveau national, dit-il. On n’est pas si mauvais que ça, quand on voit ce qu’il se passe dans d’autres pays.»

Le football, dit-on, est le reflet de la société. Chaque week-end, sur les terrains du pays, les arbitres en sont les premiers témoins. Il n’y a pas forcément plus de violence qu’avant, mais la génération smartphone a accru la visibilité. Les erreurs d’arbitrage au sommet de la pyramide, elles aussi, sont partagées plus vite. Le jeu s’est accéléré et, en prime, la Super League vient d’instaurer la VAR (assistance vidéo à l’arbitrage, acronyme anglais de «video assistant referees»). Malgré tous ces bouleversements, la congrégation des directeurs de jeu n’a guère évolué et Christophe Girard compte bien s’attaquer à ce chantier.

«Je veux qu’on soit plus transparents»

Pour la com, c’est déjà bien parti. En six mois, le nouveau patron est plus souvent apparu dans les médias que son prédécesseur en huit ans. «Je veux qu’on soit plus transparents, éclaire-t-il. On a longtemps considéré les journalistes comme des épouvantails. Mais refuser de communiquer donne l’impression que l’on a des choses à cacher. Mais pas du tout! Dans l’idéal, j’aimerais que les arbitres puissent passer en zone mixte après un match et pas seulement quand ils ont été mauvais ou bons. Expliquer, ce n’est pas se justifier! Il n’y a pas de tabou. Il faut juste nous laisser le temps de voir ce qui est réalisable. Aussi d’un point de vue juridique.»

Pour faire passer ses messages, Christophe Girard – le plus jeune à occuper ce poste – peut compter sur une certaine bienveillance des instances dirigeantes. Mais le Romand se fie aussi beaucoup à son instinct. Comme quand il avait le sifflet à la bouche ou le drapeau en main. «Je peux donner l’impression d’être assez sûr de moi. Mais dans la réalité, ce n’est pas toujours le cas. Je doute parfois et j’ai tendance à me fier à mes sentiments. J’ai sans doute gardé cela du terrain. Je peux tout à fait me planter, mais en fonctionnant ainsi, ça rend mes décisions plus humaines. Et quand je fais des choix, je n’ai pas la vidéo derrière pour me rattraper, sourit-il. Il faut reconstruire et je dois aussi développer mes contacts à l’international. Ce n’est pas un problème de qualités de nos arbitres, mais un manque de visibilité auprès des instances internationales. Une situation laissée en friche depuis trop longtemps.»

Avant de le laisser se démener pour augmenter le nombre de places d’arbitres suisses au niveau continental – Sandro Schärer est tout de même dans le groupe 1 des arbitres internationaux et Esther Staubli a participé à la dernière Coupe du monde –, on a demandé à Christophe Girard ce qui différencie un bon d’un mauvais arbitre. Réponse: «À une époque, on disait qu’il était bon quand on ne le voyait pas. Mais cet adage n’est plus de notre temps. Le voir à l’antenne, c’est normal. Quand il communique une décision, ça ne veut surtout pas dire qu’il est mauvais, mais qu’il fait preuve de psychologie. Un bon arbitre c’est un homme qui peut faire des erreurs, mais qui est capable de les reconnaître et de les corriger.»