Le lac Léman va être pris d'assaut

«Le lac est grand...»

Arnaud Psarofaghis qui s'élancera samedi dans son 17e Bol d'Or, qu'il a déjà remporté 3 fois donne quelques impressions. Le Genevois d'Alinghi évoque LA course mythique de la voile lémanique.



Arnaud Psarofaghis, comment se sent-on alors qu'approche le Bol d'Or?



«On est toujours un peu pendu car il s'agit d'un moment important de la saison. Mais c'est une course qu'il faut aborder calmement. Il faut commencer fort mais rester calme et patient. Maintenir au maximum le contact avec les autres et saisir la bonne opportunité.»



Et qui est, sur le bateau, le chef en saisie de bonne opportunité?



«C'est une décision qui se prend en équipe. On essaie d'atteindre une majorité d'avis favorables avant de choisir une option. Mais on est aussi toujours à l'écoute d'une bonne idée.»

En quoi le jeune Arnaud, qui a fait ses débuts sur la course en 2000, diffère-t-il de l'Arnaud actuel?

«En 2000, je faisais les sandwiches et dormais la nuit pendant que mon oncle barrait. Là, je ne fais plus les sandwiches et je ne dors plus...»