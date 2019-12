Le hat-trick de Wanders à l’Escalade!

Le coureur du Stade Genève a encore une fois réalisé une sacrée démonstration, sur les 7,323 km du tracé du bout du Léman. Le Suisse a parcouru la distance en 20 minutes 39 secondes et 4 dixièmes et abaissé de 6 secondes et 6 dixièmes le record de l’épreuve, malgré les conditions climatiques difficiles.

Wanders a devancé l’Ethiopien Telahun Haile Bekele, le meilleur performeur de l’année du 5000 mètres sur piste, de 13 secondes. L’autre habitué des lieux, Tadesse Abraham, est également monté sur le podium, en prenant la troisième place à un peu plus de 30 secondes.

Chez les femmes aussi, une Bekele a été battue. Helen, vainqueur des quatre dernières éditions, a perdu pour près de 16 secondes face à Norah Jeruto. La Kényane s’est elle aussi adjugée la meilleure performance sur le parcours de la Cité de Calvin.