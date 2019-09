Le grand soir pour Petr Cajka

Il a 19 ans et du talent à revendre. Il pourra le démontrer ce soir pour la première fois dans l'élite. Le grand soir de la Vaudoise aréna, c'est aussi celui de Petr Cajka (prononcez Tchachka, paraît-il). Ge/Servette a décidé d'activer une licence de jeu d'étranger pour ce joueur qui obtiendra, dès la saison prochaine, une licence suisse. Formé à Zoug et au Canada, il termine cette saison son cursus pour obtenir le fameux sésame à l'instar des deux Lettons Sandis Smons (qui fait lui aussi ses grands débuts ce soir en National League) et Deniss Smirnovs.

En l'absence du Suédois Henrik Tömmernes, les Aigles ont offert la place de 4e étranger à Petr Cajka. Un joli cadeau qui s'explique aussi par les nombreuses absences en attaque. Tim Bozon, John Fritsche, Tim Kast sont notamment sur le flanc. Et comme Jeremy Wick va dépanner en défense pendant la blessure de Tommernes (deux à trois semaines encore) la titularisation de Cajka fait sens.

Avec ses 19 ans, il ne va pas contribuer à augmenter la moyenne d'âge la plus basse de la ligue. Mais il va lui aussi amener son insouciance et un sens du jeu au-dessus de la moyenne. Cet été, l'attaquant a participé à la préparation et à la plupart des matches amicaux. Il a notamment assuré l'intérim au centre du premier bloc avec Tommy Wingels et Daniel Winnik. Ce soir, il devrait plutôt patiner sur l'aile du 4e trio offensif.

A noter que sa participation au match en tant que joueur étranger ne remet pas en cause le processus qui doit lui permettre d'obtenir une licence suisse valable dès la saison 2020-2021. Depuis le début de la saison, il joue avec les U20 Elite avec une fiche de 11 points (5 buts, 6 assists en six matches). La démarche à pour but de valider une cinquième année de formation en Suisse et d'obtenir cette fameuse licence.

Il pourra toujours dépanner en cas de coup dur touchant l'un des quatre étrangers sous contrat. Pour vivre d'autres grands soirs.