Le «casque de postier» traverse l’Atlantique

Il agace les joueurs. Les titille. Les ennuie. Les tourmente. Les crispe. Les excède. Les irrite. Les exaspère. Les hérisse. Les courrouce. Les navre même, parfois. Bref, la plupart des hockeyeurs obligés de le porter ne peuvent tout simplement pas le blairer. Vous l’aurez compris, nous parlons du casque jaune de Top Scorer. «C’est la première fois que je vois un truc pareil, s’étonnait en mars dernier Stéphane Da Costa, alors meilleur compteur de Ge/Servette. Même si c’est en faveur des juniors, je ne suis pas trop fan. Pour moi, le hockey est un sport d’équipe, où on gagne ensemble.» Constat identique pour Nick Spaling, il y a deux ans: «Parfois, je me sens presque traqué sur la glace. Ce n’est pas toujours agréable», disait-il à propos du casque à flammes et de la tunique assortie. Dans les années 1990, le duo magique de Fribourg-Gottéron Bykov/Khomutov avait carrément refusé de porter le casque qui était alors doré. Jusqu’à ce que la Ligue menace de suspension les deux légendes du hockey.

Le «casque de postier», comme certains le surnomment, en référence au sponsor qui finance l’opération, ne fait pourtant pas que des mécontents. Lors du match Berne - New Jersey Devils du 1er octobre, le coach américain John Hynes n’a pas ramené que du chocolat dans ses bagages. Il a ainsi passé la douane avec la fameuse protection, dans un but bien précis. Celui de la faire porter par son joueur le plus méritant à la fin de chaque match, comme l’indique lematin.ch.

Il y a un an, les Devils s’étaient entraînés dans un camp militaire et avaient ramené une tenue de camouflage que devait déjà revêtir le «héros» de chaque journée de championnat. Dans les grandes entreprises, on appelle ça du «team building». John Hynes et les siens risquent tout de même de rire jaune quand ils apprendront que, sans le savoir, ils font de la pub pour une banque postale suisse. (TDG)