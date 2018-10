Le bonheur de Federer au bout d’une semaine de contrastes

Roger Federer est le meilleur antidote au venin de l’habitude que ses victoires pourraient diffuser. Il fallait juste regarder ses yeux, après ce 99e titre – le neuvième à Bâle et premier en Uniqlo –, pour se souvenir de ce qu’un trophée représente. «Merci de votre soutien depuis le premier jour, il fait de moi le plus heureux des hommes», a-t-il lâché, la voix chevrotante et le regard humide. Très vite, tout de suite après même, le Maître allait devoir s’imaginer à Bercy, en intégrant les exigences du Masters et ses plans pour 2019. Ainsi avance le tennis, frénétique, raisonné. Or il fallait regarder les yeux de Roger Federer, dimanche soir, pour comprendre que le secret de sa longévité tient aussi dans sa faculté à arrêter le temps.

«C’est toujours très fort pour moi ici, parce que je regarde les visages des ramasseurs de balles et je vois le chemin parcouru, expliquait-il après la traditionnelle pizza party. L’émotion est intacte. Mais depuis quelques années j’essaie de prendre mon temps, de vraiment apprécier ces moments. Au début de ma carrière c’était «Wouah, génial», aujourd’hui j’essaie de mieux prendre la mesure de ce qui m’arrive, aussi parce que je sais qu’il n’y en aura plus beaucoup d’autres.»

Dimanche, le bonheur a rencontré juste ce qu’il fallait de résistance pour libérer un pic communicatif. Marius Copil a réussi sa finale, breaké en premier dans les deux sets. Mais son élégant tennis du XXe siècle ne pouvait que mettre en valeur celui du patron. Et après ce coup de pouce invraisemblable du Hawk-Eye – quatre décisions millimétriques favorables lors du break décisif –, Saint-Jacques pouvait enfin jubiler avec son champion.

Des ressorts inédits

Si les bonheurs du Maître ne prennent jamais une ride, c’est sans doute parce qu’ils racontent à chaque fois une autre histoire. Celle de cette semaine bâloise se sera nourrie d’inquiétudes et même d’incompréhensions. De mardi (Krajinovic) à vendredi (Simon), RF semblait avoir perdu son fluide. Le service hoquetait, son coup droit boudait. Alors Roger Federer a dû activer des ressorts inédits sur ses terres, ces qualités enfouies qui donnent du relief au champion. Il y eut d’abord ce refus viscéral de la défaite – «Je n’allais quand même pas perdre pour ma première dans la nouvelle halle».

Puis le Bâlois a usé de ce relativisme qui esquive les questions gênantes et protège du doute – «Tant que je gagne, tout va». Enfin il s’est appuyé sur une foi inébranlable en ses capacités. «Les longs échanges de ce soir vont m’apporter quelque chose demain», clamait-il vendredi après son marathon face à Simon. Bien vu. Samedi, son timing était revenu.

«Cette semaine a été magique et j'espère qu'elle sera un tournant. J'ai connu plein de moments délicats. Mais j'ai aimé cette difficulté, c'était bien de chercher des solutions avec Seve (Lüthi). Vous savez, je n'ai pas toujours bien joué sur la route de mes 98 premiers trophées. Un titre, c'est toujours un chemin, une histoire.» Celle que Roger Federer écrit depuis vingt ans à Bâle est tellement unique qu'elle semble parfois capable de durer pour toujours.