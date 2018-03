Le black-out terrible de Belinda Bencic

Belinda Bencic (WTA 68) n'ira pas plus loin que le 2e tour à Indian Wells. La St-Galloise a été sortie par la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 6), 6-4 3-6 6-1.

Victorieuse sur le fil au tour précédent de la Hongroise Timea Babos - elle avait dû sauver une balle de match -, Belinda Bencic semblait lancée vers une deuxième victoire dans le désert californien. Mais après avoir gagné avec brio la seconde manche, la St-Galloise a connu un gros «black-out» en début de manche décisive: menant encore 40-0 sur son service dans le premier jeu, elle a ensuite perdu six points d'affilée et même 13 des 15 points suivants.

«BB» n'y arrive plus

Belinda Bencic ne s'en est jamais remise. Et c'est bien dommage, sachant que Jelena Ostapenko était largement jouable. La championne en titre de Roland-Garros vit un début de saison compliqué, enchaînant les éliminations prématurées.

Cela ne va toutefois pas beaucoup mieux pour Belinda Bencic. Après une fin d'année 2017 tonitruante, qui lui a permis de revenir dans le top 100, suivie par une belle victoire au 1er tour de l'Open d'Australie face à Venus Williams, «BB» n'y arrive plus. Et depuis son succès face à l'Américaine, elle a perdu cinq matches sur les six qu'elle a disputés.

Cette défaite est d'autant plus rageante que Belinda Bencic bénéficiait d'un tableau relativement dégagé à Indian Wells, où aucune joueuse du top 40 ne se dressait sur sa route jusqu'aux quarts de finale.

Muguruza éliminée

Parmi les autres parties de la journée en Californie, Garbine Muguruza (WTA 3) a mordu la poussière dès son entrée en lice. L'Espagnole a été écartée par l'Américaine Sachia Vickery (WTA 100), 2-6 7-5 6-1.

Petra Kvitova (WTA 9) est, elle, passée tout près de la catastrophe. Il a fallu 3h17 à la Tchèque, soit le match le plus long de la saison sur le circuit féminin, pour battre la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 81), 6-7 (4/7) 7-6 (7/3) 6-4. Kvitova a bouclé la rencontre avec 78 fautes directes et 18 double fautes!

(ats/nxp)