Le barrage de promotion-relégation est de retour

Dès la saison 2018/19, le barrage entre le 9e de Super League et le 2e de Challenge League sera réintroduit. Les clubs de la Swiss Football League l'ont décidé par 16 voix contre 4 lors d'une assemblée générale extraordinaire.

Une telle demande de changement avait pourtant été refusée l'automne dernier. Six mois plus tard, le vent a tourné et la réforme a atteint la majorité des deux tiers qui était requise.

Le barrage se tiendra en match aller et retour. Le vainqueur sera promu ou restera en Super League, le perdant demeurant ou étant relégué à l'étage inférieur.

Assouplissements en Challenge League

En Challenge League, les horaires ont été assouplis. Les clubs pourront désormais planifier leur rencontre le samedi entre 17h00 et 20h00, le dimanche entre 14h30 et 16h00 et entre 19h00 et 20h00 en semaine. Le match télévisé en direct se jouera le vendredi soir, et non plus le lundi.

En outre, il sera possible de procéder à quatre remplacements de joueurs durant chaque match. Cela améliorera les chances des jeunes de jouer en Challenge League. (si/nxp)