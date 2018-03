Le Wild et Niederreiter continuent sur leur lancée

Minnesota continue sur sa lancée en NHL. Le Wild de Nino Niederreiter s'est offert une troisième victoire de suite en allant gagner 5-2 chez les Vancouver Canucks.

Avec huit succès lors de ses dix derniers matches, Minnesota est parfaitement en course pour disputer les play-off, la franchise basée à St-Paul occupant le 3e rang de la Central Division (le 4e de la Conférence Ouest).

Game at a Glance - #Canucks end a five-game homestand with a 5-2 loss to the Wild. Final shots: 36-32 Minnesota. pic.twitter.com/BNJ1n8jCSw