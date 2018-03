Le Valaisan Théo Gmür, en or deux jours de suite!

Vingt-quatre heures après sa médaille d'or en descente, Théo Gmür a récidivé dimanche en super-G pour s'offrir un doublé aux Jeux paralympiques de Pyeongchang!

Le Valaisan de 21 ans a largement dominé la concurrence, même s'il a commis une énorme faute qui a failli lui coûter cher en début de tracé. Mais le skieur de Nendaz a quand même réussi à conserver une marge impressionnante sur son dauphin, le Français Arthur Bauchet, qu'il a devancé de... 1''81. Le podium de ce super-G est identique à celui de la descente, avec la troisième place de l'Autrichien Markus Salcher, qui a terminé à plus de trois secondes du Théo Gmür.

Huitième samedi, Robin Cuche - le neveu de Didier - n'a pas pu rééditer sa performance et a connu l'élimination. Thomas Pfyl s'est classé neuvième et Michael Brügger vingt et unième. (jsa/ats/nxp)